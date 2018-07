Carceri : Fico - sovraffollamento ancora non superato : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Stamattina sono stato in visita al carcere di Poggioreale. Ho visto diversi reparti, alcuni oggetto di una recente ristrutturazione, altri che continuano ad avere criticità strutturali gravissime. Ho trovato una realtà che sta cercando di rinnovarsi, ma in cui tanti e forti sono ancora i problemi da affrontare e risolvere. La stagione del sovraffollamento e del degrado, alimentati anche da leggi ...

Carceri : Fico - sovraffollamento ancora non superato (2) : (AdnKronos) - "Al termine della visita -racconta ancora Fico- ho poi partecipato alla presentazione di un libro, scritto con lucidità ma anche con emozione da chi come volontario segue da anni la realtà di Poggioreale. Nel suo libro Antonio Mattone ci parla di questa periferia esistenziale nel cuore

Fico su Carceri e sovraffollamento : "Situazione critica"/ "Bisogna restituire dignità e futuro". Su Grillo... : sovraffollamento carceri, Fico: "Situazione critica". Il presidente della Camera in visita a Poggioreale, Napoli: "bisogna restituire dignità e futuro"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Fico : con "società senza Carceri" Beppe Grillo crea dibattito : Il presidente della Camera ricorda che il comico ha sempre dato una sua personale visione del mondo: "È successo con l'esperienza civica e nei suoi spettacoli prima del 2005, poi con la creazione dei ...

Sovraffollamento Carceri - Fico : “Situazione critica - leggi sbagliate come la Fini-Giovanardi hanno contribuito” : “Il problema del Sovraffollamento è un po’ migliorato, anche qui. Ci sono, tuttavia, ancora condizioni critiche perché oggi, a Poggioreale, ci sono 2200 detenuti e la capienza è di 1690. Ci sono anche alcune leggi sbagliate, come la Fini-Giovanardi, che ha equiparato le droghe leggere alla droghe pesanti, che hanno contribuito ad affollare le carceri”. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della ...

Carceri : Fico - tutelare diritti detenuti : ANSA, - ROMA, 7 GIU - "Il modo in cui sono tutelati i diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale è un tratto qualificante di uno Stato democratico, rispetto al quale la ...

Carceri : Fico riceve garante detenuti : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha ricevuto questo pomeriggio a Montecitorio il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. Lo rende noto un comunicato. L'articolo Carceri: Fico riceve garante detenuti sembra essere il primo su SPORTFAIR.