Captain Toad | Treasure Tracker | Recensione | Trailer e Gameplay

Come sarebbe Captain Toad : Treasure Tracker su NES? Un video ce lo mostra : Dopo essere uscito nel 2015 su Wii U, Captain Toad: Treasure Tracker si appresta a debuttare su Nintendo Switch e 3DS solo tra qualche giorno, il 13 luglio 2018. Oltre a leggere la nostra recensione, uno dei modi per ingannare l'attesa per la release potrebbe essere quello di gustarsi un breve video realizzato da un fan, che ripropone l'apprezzato action puzzle con una grafica decisamente retro.Come riporta GoNintendo, il gameplay di Captain ...

Captain Toad : Treasure Tracker - recensione : Toad, il fungo che funge da eroe, finge di non avere una fifa blu quando i Boo nascosti nel buio si materializzano e lo puntano, mentre lui zigzaga verso una via di fuga prima di voltarsi e... zac! Li paralizza con la luce che ha in testa. Il nostro amico col cappuccio a pois supera le proprie insicurezze e punta dritto l'obiettivo, sa che niente è più importante del tesoro, e non solo: vuole portare a casa anche i 3 diamanti nascosti in ognuno ...

Captain Toad su Switch è eccellente ma la vera sorpresa è la versione 3DS - analisi comparativa : Nintendo non ha perso tempo a portare la maggior parte del suo catalogo Wii U su Switch e continua a farlo con l'arrivo di Captain Toad: Treasure Tracker, uno dei giochi più belli mai apparsi sulla console della grande N di scorsa generazione. Naturalmente, sappiamo che si tratta di un titolo derivato da un minigioco di Super Mario 3D World ma si tratta comunque di un ottimo prodotto standalone, grazie al suo mix di divertentissimi puzzle, una ...

Il nuovo trailer di Captain Toad : Treasure Tracker mostra i livelli ambientati nei mondi di Super Mario Odyssey. Disponibile una demo gratuita su Nintendo eShop : Con zaino in spalla e torcia in fronte tutto è pronto per l'incantevole avventura di Captain Toad: Treasure Tracker, platform rompicapo in arrivo su Nintendo Switch e su console della famiglia Nintendo 3DS il 13 luglio. Il gioco include alcuni livelli basati su quattro dei Regni di Super Mario Odyssey, visibili in anteprima nel nuovo trailer. I giocatori impazienti di incontrare il Capitano Toad, a volte nervoso ma sempre coraggioso, possono ora ...

