Capelli biondo naturale | le idee colore per sventare l’effetto giallo

(Di lunedì 16 luglio 2018) La sensazione di averesecchi, crespi, e unche appare più spento del solito è abbastanza comune durante l’estate. L’esposizione prolungata al sole, i ripetuti tuffi in piscina o al mare, l’immancabile mix di salsedine e vento, infatti, contribuiscono a far perdere alle nostre chiome brillantezza e morbidezza. Una situazione che chi ha ibiondi colorati conosce bene, perché i più esposti a quel temuto «effetto» costantemente dietro l’angolo soprattutto durante i mesi caldi. Se poi ai fattori naturali della bella stagione si aggiungono un uso scorretto di phon e piastra, si può dire veramente addio a tonalità dalluminose e vivaci, come vogliono le ultime tendenze. Ma non è detta l’ultima parola. Rimediare all’ingiallimento delanche quando si è in vacanza è possibile. Oltre ad adottare le giuste accortezze come proteggere i...