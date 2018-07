Cani sciolti | arriva su Loft il docu-ritratto di Valeria Bruni Tedeschi | “Sono

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) E’ nata a Torino, ma è francese d’adozione. Ha vinto quattro David di Donatello e due Nastri d’Argento. Ha recitato per i grandi del cinema, spesso improvvisa, viaggia tra binari non comuni. E’, attrice e regista di cui il cineasta Mimmo Calopresti, insieme al giornalista Alessandro Ferrucci alla scrittura, ci consegna unper la serie esclusiva ‘’ su. La serie incentrata su attori, registi, musicisti, artisti non classificabili.-ritratti d’autore che hanno visto come primi protagonisti uno dei registi più discussi al mondo, capace di grandi capolavori, come Abel Ferrara e il cantautore italiano Omar Pedrini, 50 anni, trenta dei quali vissuti pericolosamente tra alcol, droga, sesso e il rock come perenne colonna sonora. Ora è il turno di una donna; una delle interpreti più importanti del ...