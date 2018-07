Cane randagio azzanna bimba di 2 anni : Palermo, 16 lug., AdnKronos, - Una bimba di appena due anni è stata aggredita a Bagheria, nel Palermitano, da un Cane randagio. L'animale ha morso la piccola al volto. Secondo una prima ricostruzione, ...

Cane randagio salta su balcone e morde al volto bimba di 2 anni : Un Cane randagio ha morso al volto una bambina di 2 anni in via Impastato a Bagheria (Palermo): l’animale, segnalato più volte dai residenti, è riuscito ad entrare con un balzo nel balcone a piano terra dell’abitazione e ha ferito la piccola. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso di Bagheria, e poi accompagnata all’ospedale dei Bambini. Non è in pericolo di vita, ma sono stati necessari 19 punti di sutura per ricucire ...

Si dirigeva verso casa quando un Cane randagio l'ha assalito. Sei giorni di prognosi per un ciclista di Surbo - : Un piacere che però, evidentemente, non si può provare a tutte le latitudini del Pianeta ed in tutte le città del Mondo. Certamente un piacere che oggi non ha provato L. F., 23enne di Surbo, che in ...