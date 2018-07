Cane con pietra al collo | politica in campo

Getta Cane in mare con pietra al collo. Costa : 'Pene più severe' - : Il ministero dell'Ambiente si "costituirà parte civile nell'eventuale processo" a carico del padrone della cagnolina mia. Anche il ministro della Giustizia Bonafede annuncia un inasprimento delle ...

Cane randagio salta su balcone e morde al volto bimba di 2 anni : Un Cane randagio ha morso al volto una bambina di 2 anni in via Impastato a Bagheria (Palermo): l’animale, segnalato più volte dai residenti, è riuscito ad entrare con un balzo nel balcone a piano terra dell’abitazione e ha ferito la piccola. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso di Bagheria, e poi accompagnata all’ospedale dei Bambini. Non è in pericolo di vita, ma sono stati necessari 19 punti di sutura per ricucire ...

Adelfia - scansa un Cane e si ribalta con l'auto sulla strada per Bitritto : illeso 33enne : Grave incidente sulla strada che collega Adelfia a Bitritto. Intorno alle 6:15 di questa mattina un giovane 33enne di Adelfia, in via Trisorio Liuzzi, ha perso il controllo della sua utilitaria con la ...

Getta il Cane in mare con una pietra al collo : quello che accade è incredibile. È successo in Italia - la storia ha fatto subito il giro del web : Ci sono storie che arrivano dritte al cuore. Questa rientra decisamente nella categoria. Prendete un cucciolo di cane e un giorno di follia del suo padrone. Poi metteteci tutti gli ingredienti di un thriller, con il cuore in gola, la paura e poi un finale del tutto inaspettato. In questo caso, però, il finale del thriller trasformatelo in quello di una bellissima favola Disney. Ed ecco qua che la magia è compiuta. Ma veniamo ai fatti e ...

