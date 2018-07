Campionato Gt | per i catanesi La Mazza e Nicolosi due secondi al Mugello

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez arriva alla sosta con il vento in poppa - Rossi e Vinales provano a tenere aperto il Campionato : Quello che tutti temevano si è effettivamente materializzato: Marc Marquez domina anche il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP e arriva alla pausa estiva con il Mondiale in mano. Il campione del mondo in carica, infatti, dispone di un vantaggio di ben 46 punti su Valentino Rossi e 56 su Maverick Vinales, ed è pronto a conquistare il suo terzo titolo iridato consecutivo, il quinto in sei anni da quando è sbarcato nella classe ...

Ritiro preCampionato Aic per calciatori senza contratto dal 16 luglio : Prenderà il via lunedì 16 luglio (e si concluderà il 3 agosto prossimo senza pause intermedie), presso ”Il Centro Tecnico di Coverciano” (Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze), il Ritiro precampionato organizzato dall’Associazione Italiana calciatori riservato ai ”senza contratto”. Grazie all’accordo con la Figc, anche per quest’anno, tutti i calciatori partecipanti potranno conseguire ...

Fifa 19 : ci sarà la Chinese Super League - il massimo Campionato cinese? : E’ da tempo che circolano informazioni sulla presenza della Chinese Super League, il massimo campionato cinese in Fifa 19 e, giorno dopo giorno le voci si fanno sempre più insistenti L’ultima in ordine di tempo è quella rilanciata da Vincent Nan, insider che spesso in passato ha fornito indiscrezioni poi rivelatesi a tutti gli effetti […] L'articolo Fifa 19: ci sarà la Chinese Super League, il massimo campionato cinese? ...

Ritiro preCampionato Aic per calciatori senza contratto dal 16 luglio : Prenderà il via lunedì 16 luglio (e si concluderà il 3 agosto prossimo senza pause intermedie), presso ”Il Centro Tecnico di Coverciano” (Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze), il Ritiro precampionato organizzato dall’Associazione Italiana calciatori riservato ai ”senza contratto”. Grazie all’accordo con la Figc, anche per quest’anno, tutti i calciatori partecipanti potranno conseguire ...

Ritiro preCampionato Aic per i senza contratto : Prenderà il via lunedi’ 16 (e si concluderà il 3 agosto) al Centro Tecnico di Coverciano il Ritiro precampionato organizzato dall’Associazione italiana calciatori riservato ai “senza contratto”. Grazie all’accordo con la Figc, anche per quest’anno, tutti i calciatori partecipanti potranno conseguire l’abilitazione ad “allenatore di base – Uefa B” seguendo l’apposito corso ...

AIC - al via il ritiro preCampionato per i giocatori senza contratto : Inizierà il 16 luglio il ritiro precampionato per i giocatori "senza contratto". In programma anche delle amichevoli che fungeranno da "vetrina". L'articolo AIC, al via il ritiro precampionato per i giocatori senza contratto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cairo : “CR7 a Juve bene per Campionato - io mi occupo del Torino” : Il passaggio alla Juventus di Cristiano Ronaldo, “mi sembra una cosa importante per loro, una cosa importante anche per il campionato italiano, perché lo rende più interessante per il mondo intero. Non ho fatto troppe valutazioni. Ora mi occupo del Torino e della sua campagna acquisti”. Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del palinsesto della nuova stagione di ...

Juve - senti Strootman : “Cristiano Ronaldo? Non può fare la differenza per tutto il Campionato” : Juve e Roma potrebbero duellare per lo scudetto nella prossima stagione, il centrocampista olandese Strootman pronto alla sfida “Cristiano Ronaldo? E’ sempre così, c’è sempre qualcuno favorito, i giornalisti che danno giudizi, ma conta lo spirito della squadra, come giochiamo insieme. Un giocatore può fare la differenza ma non per tutto il campionato. Sicuramente il suo arrivo è qualcosa di buono per il calcio italiano, ...

Roma - Strootman : "Ronaldo? Non farà la differenza per tutto il Campionato" : Le parole del leader. Le parole dell'acquisto dell'era americana da più tempo a Trigoria, sta per iniziare la sesta stagione,, che ultimamente fa pure il traduttore in campo, visti i tanti nuovi. ...

Di Francesco : “Ronaldo? Sarà un valore aggiunto per nostro Campionato” : “L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve? Sarà un valore aggiunto per il calcio d’italiano. Già il fatto che si esporti il marchio della A in tutto il mondo può essere solo un bene”. Sono le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ai microfoni della tv giallorossa in merito all’acquisto di CR7 da parte della Juventus. “Ovviamente quando ci giocheremo contro bisognerà fare un pizzico di ...

Napoli - frattura all'ulna per Meret : salterà l'inizio del Campionato : Non si apre nel migliore dei modi, il ritiro estivo del Napoli. Dopo la conferenza congiunta di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, la notizia che arriva dall'allenamento odierno della squadra è ...

Di Francesco : “Ronaldo? Sarà un valore aggiunto per nostro Campionato” : “L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve? Sarà un valore aggiunto per il calcio d’italiano. Già il fatto che si esporti il marchio della A in tutto il mondo può essere solo un bene”. Sono le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ai microfoni della tv giallorossa in merito all’acquisto di CR7 da parte della Juventus. “Ovviamente quando ci giocheremo contro bisognerà fare un pizzico di ...

Shock Serie A - verso due ripescaggi : ecco i criteri che decideranno quali squadre parteciperanno al prossimo Campionato - ribaltoni clamorosi [NOMI e DETTAGLI] : 1/19 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Andare per stadi - prima che ricominci il Campionato : Andare per stadi, prima che ricominci il campionato – Chi ama il calcio, adesso deve contentarsi di quello che vede in televisione. Siamo agli sgoccioli del mondiale, fioccano le scommesse, le previsioni, le profezie su chi porterà a casa la coppa, che i russi, sconfitti dalla Croazia, non potranno tenersi in cassaforte. Per il campionato italiano, che si annuncia avvincente come a ogni vigilia, bisogna aspettare ancora qualche settimana. ...