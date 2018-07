Campionato Europeo di Beach Volley | esordio vincente per Nicolai-Lupo

Vela - iniziate in Polonia le regate del Campionato Europeo delle classi 49er - 49erFX - and Nacra 17 : Tutti i risultati delle regate del Campionato Europeo delle classi 49er, 49erFX, and Nacra 17 scattate ieri Grande attività a Gdynia, in Polonia, dove ieri, poco dopo il termine del Campionato del Mondo Laser U21, sono iniziate le regate del Campionato Europeo delle classi 49er, 49erFX, and Nacra 17. Con 92 partecipanti nella classe 49er, 44 per le ragazze del 49er FX e 51 nei Nacra 17, ed il livello presente in acqua, il Campionato parte ...

Beach Volley – Campionato Europeo U20 - gli azzurrini Cappio e Windisch accedono in semifinale : La coppia italiana grazie a tre vittorie consecutive centra l’accesso in semifinale, dove affronteranno adesso i russi Shekunov-Veretiuk Ad Anapa nel Campionato Europeo under 20 di Beach Volley gli azzurrini gli azzurrini Paolo Cappio e Jakob Windisch con una splendida cavalcata hanno centrato l’accesso in semifinale. La coppia italiana grazie a tre vittorie consecutive contro i cechi Dzavoronok-Tezzele 2-1 (21-17, 15-21, ...

Beach volley - Campionato Europeo Under 20 Anapa. Doppia qualificazione per l’Italbeach ma ora il cammino è durissimo! : Due vittorie e una sconfitta, esattamente come ieri, per l’ItalBeach nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 in corso di svolgimento ad Anapa in Russia, dedicata al completamento delle sfide dei gironi preliminari. Il sorteggio, però, non è stato particolarmente favorevole agli azzurri che se la vedranno con coppie di ottima scuola come la Repubblica Ceca e la Lituania. Servono dunque prove di spessore e maggiore continuità ...

Solftball - tutto pronto per la XIV edizione del Campionato Europeo maschile : Il programma della prima giornata della quattordicesima edizione del Campionato Europeo di softball maschile tutto pronto per la quattordicesima edizione del Campionato Europeo di Softball maschile che si svolgerà in Repubblica Ceca tra il 25 e il 30 giugno principalmente nella città di Havlíckuv Brod (Hippos Arena), sede della maggior parte delle partite in programma, e Kostelec nad Orlicí. Per la cittadina situata sulle rive del fiume Sázava ...

V Memorial Vincenzo Simonini : l’argento europeo Alessia Simoni al Campionato Italiano di Orientamento Subacqueo : Alessia Simoni, argento europeo, contribuirà al successo del V Memorial Vincenzo Simonini: l’evento sportivo si svolgerà questo fine settimana in Versilia Ha preso il via ieri pomeriggio il V Memorial Vincenzo Simonini, l’evento sportivo che si svolgerà in varie location della Versilia in questo terzo fine settimana di giugno. La manifestazione ha avuto inizio alle ore 15,00 presso il suggestivo laghetto di San Rocchino, nel Comune di ...

Beach volley - Campionato Europeo Olanda 2018. Sorteggiati i gironi : Nicolai/Lupo contro i “Tomatis boys” : Sorteggiati pochi minuti fa a Utrecht i gironi del Campionato Europeo che si svolgerà su quattro sedi in Olanda dal 15 al 22 luglio prossimi. Tre le coppie italiane al via del torneo più importante in Europa che si disputerà nelle sedi di Utrecht, Rotterdam, The Hague e Apeldoorn, esattamente come il Mondiale che si disputò da quelle parti nel 2015. Nummerdoor e Schuil, due vecchie glorie del Beach volley olandese a fare da intervistatori e le ...

Rho - Campionato Europeo : sacerdoti in campo : ... «Ho un trascorso calcistico nell'Osal Novate poi sono entrato in seminario e mi sono dedicato ad altro, ma gioco sempre con i ragazzi in oratorio, sono convinto che qualsiasi sport vissuto nella ...

Vela – Campionato Europeo 470 2018 - Berta/Caruso chiudono ad un punto dal podio : Al Campionato Europeo 470 2018 di Vela Berta/Caruso chiudono ad un punto dal podio e tra gli uomini Ferrari/Calabrò brillano in Medal e chiudono all’ottavo posto Il Campionato Europeo 2018 della classe 470 si è chiuso oggi a Burgas in Bulgaria con le due Medal Race riservate ai primi 10 classificati, dopo le qualificazioni terminate ieri. Due gli equipaggi italiani impegnati nella prova a punteggio doppio: Elena Berta e Bianca Caruso (GS ...

Under 17 Italia-Olanda in tv : dove vedere la diretta tv - finale Campionato europeo : Italia Under 17 in finale contro l'Olanda In chiaro sulla Rai l'assalto degli azzurrini del ct Nunziata nella finale degli Europei di categoria, calcio d'inizio alle 19:15 Under 17 Italia-Olanda in ...