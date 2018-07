Caltanissetta | bancarotta | sequestrati beni ditta autotrasporti Gela

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – La Procura della Repubblica diha richiesto ed ottenuto dal GIP presso il Tribunale un decreto di sequestro preventivo dimobili, in particolare due trattori stradali e tre semirimorchi, intestati e/o comunque riconducibili allaMc” di Maria Concetta Valenti operante nell’ambito del trasporto su gomma, già dichiarata fallita dal Tribunale dicon sentenza del 26 aprile 2017 .L’indagine preliminare, allo stato, “ha accertato che iin piena fase di decozione ed in data successiva all’intervenuta sentenza di fallimento, venivano distratti a danno e pregiudizio dei creditori, mediante l’alienazione a favore di parenti titolari di altre imprese di trasporto e pertanto, si procede perfraudolenta”, spiegano gli inquirenti.Si procede altresì, per ...