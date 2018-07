Calciomercato Roma | è ufficiale la cessione di Bruno Peres al San Paolo

Calciomercato Roma - ufficiale : Bruno Peres in prestito al San Paolo : Roma - Bruno Peres torna in patria: la Roma ha annunciato ufficialmente la cessione in prestito dell'ex Torino al San Paolo fino al 31 dicembre 2019: il club paulista avrà anche il diritto di riscatto ...

Calciomercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson : Liverpool in vantaggio sul Chelsea - ma occhio a Courtois : Il Calciomercato della Roma si infiamma, Settimana calda per la possibile cessione di Alisson: duello Liverpool-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al Calciomercato. Quello della Roma si infiamma, per una Settimana davvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Alisson, richiesto in Premier League da Liverpool e Chelsea. I ...

Calciomercato Renate - preso il portiere Romangoli dalla Roma : Renate - Il Renate ha comunicato "di aver acquisito a titolo temporaneo dall'A.S. Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Romagnoli " . Nato a Civitavecchia nel 1998, e ...

Calciomercato Roma - contatti continui per il rinnovo di Florenzi. Monchi : 'Sono fiducioso' : Non solo acquisti e cessioni, la Roma lavora anche sui rinnovi, in particolare su quello di Alessandro Florenzi . contatti continui tra la dirigenza giallorossa e l'agente del calciatore Lucci, l'...

Calciomercato Roma : Florenzi verso il rinnovo - Liverpool su Alisson (RUMORS) : Le squadre di serie A sono gia' al lavoro sul campo ma prima dell'inizio del campionato sara' sempre il Calciomercato a tenere banco. Le grandi manovre proseguono anche in casa Roma con i giallorossi di Di Francesco che possono vantare gia' dieci colpi messi a segno. Ci sono però diversi rumors che riguardano giocatori fondamentali della rosa capitolina, vale a dire Florenzi e Alisson [VIDEO]. Due titolari della formazione tipo della Roma per la ...

Calciomercato - Marcano : “Roma grande club - prime sensazioni buone” : “Ho ritenuto la Roma era il progetto migliore, mi hanno voluto subito e mi ha lusingato questo interesse. Potevo restare al Porto e avevo altre possibilità, ma ho scelto di fare questo passo”. Lo ha detto il neo difensore Ivan Marcano in conferenza stampa a Trigoria. “Sto procedendo per gradi, devo imparare in fretta la lingua e devo conoscere meglio i compagni, conoscevo già Manolas, con cui ho giocato insieme. Ma le ...

Calciomercato Siena - ufficiale : triennale per Romagnoli : Siena - Il difensore Mirko Romagnoli si è legato con un triennale al Siena . Lo ha comunicato il club toscano attraverso la seguente nota: "Terminato il periodo di addestramento tecnico, Mirko ...

Calciomercato Roma - Alisson potrebbe partire : ecco la conferma di Monchi [FOTO] : 1/7 LaPresse/EFE ...

Calciomercato - Marcano : “Roma grande club - prime sensazioni buone” : “Ho ritenuto la Roma era il progetto migliore, mi hanno voluto subito e mi ha lusingato questo interesse. Potevo restare al Porto e avevo altre possibilità, ma ho scelto di fare questo passo”. Lo ha detto il neo difensore Ivan Marcano in conferenza stampa a Trigoria. “Sto procedendo per gradi, devo imparare in fretta la lingua e devo conoscere meglio i compagni, conoscevo già Manolas, con cui ho giocato insieme. Ma le ...

Calciomercato Torino - altro affare con la Roma dopo il no di Bruno Peres : Calciomercato Torino – I rapporti tra il Torino e la Roma sono ottimi, in particolar modo negli ultimi giorni si era conclusa la trattativa per l’arrivo in granata dell’esterno Bruno Peres poi il brasiliano ha rifiutato la destinazione. Un altro calciatore giallorosso potrebbe diventare granata: stiamo parlando del difensore Juan Jesus. La Roma avrebbe già dato l’ok, il brasiliano piace tantissimo perchè può essere ...

Berardi alla Roma/ Calciomercato : Monchi pronto all'assalto finale - la differenza è minima : Berardi alla Roma, Calciomercato: Monchi pronto all'assalto finale, la differenza con la richiesta del Sassuolo è minima e il colpo è quindi vicino...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:53:00 GMT)

Calciomercato Roma - con Fuzato rosa quasi al completo : la possibile formazione tipo : Il Calciomercato della Roma ha gia' visto arrivare nella capitale ben dieci nuovi giocatori. [VIDEO] Di fatto adesso ci sono due squadre, anzi, di più, a disposizione di Eusebio Di Francesco. L'obiettivo della Roma per la stagione che andra' ad iniziare è quello di migliorarsi, puntando nuovamente allo scudetto ma anche ad una Champions da protagonista. Le trattative impostate dal bravo ds Monchi finora hanno portato degli innesti di qualita', ...

Calciomercato Roma - arrivato il portiere Daniel Fuzato : Sarà il nuovo terzo portiere nella rosa della Roma. Il brasiliano Daniel Fuzato, 21 anni, ex Palmeiras, è sbarcato 12.15 all’aeroporto di Fiumicino da un volo di linea Alitalia proveniente San Paolo del Brasile. Allo scalo Romano è stato accolto dallo staff giallorosso.L'articolo Calciomercato Roma, arrivato il portiere Daniel Fuzato sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Roma - Fuzato atterra a Fiumicino : Roma - Sarà il nuovo terzo portiere nella rosa della Roma . Il brasiliano Daniel Fuzato , 21 anni, ex Palmeiras , è sbarcato 12.15 all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea Alitalia proveniente ...