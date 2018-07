Calciomercato Palermo | ufficiale | Coronado va allo Sharjah

Calciomercato Sampdoria - Ferrero alza la voce : attacco al Palermo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Giampaolo, nel frattempo il presidente Ferrero ha deciso di alza re la voce nel mirino il Palermo come riportato ad il Secolo XIX: “Mi arrabbio perché La Gumina mi è stato segnalato da Osti tre mesi fa quando quasi nessuno lo conosceva, allora abbiamo preso i primi contatti con il Palermo e sembrava non ...

Calciomercato Palermo - ufficiale : Posavec torna in Croazia : Palermo - Il Palermo saluta Josip Posavec : il portiere classe '96 torna nella sua natia Croazia , più precisamente all' Hajduk Spalato , in prestito dai rosanero con diritto di riscatto e ...

Calciomercato Empoli - dal Palermo arriva La Gumina : Antonino La Gumina è un nuovo giocatore dell’Empoli. L’attaccante arriva dal Palermo per 9 milioni di euro, cifra più alta mai pagata dal club azzurro nella sua storia. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. La Gumina, nato il 6 marzo 1996, è cresciuto nel settore giovanile rosanero e ha esordito in prima squadra, in serie A, il 4 aprile del 2015 in occasione di Palermo-Milan. Dopo un anno di prestito a Terni nella ...