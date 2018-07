Calcio | Serie B 2018-2019 | il Cesena fallisce | ripartirà dai dilettanti Si complica

Il Bari Calcio riparte dal Bisceglie in Serie C : Il mitico Bari calcio non c’è più dopo 110 anni di storia. E’ stato impossibile trovare i tre milioni mancanti

Calciomercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

Calcio : sanzioni in arrivo per Chievo e Parma - a rischio la Serie A : Retrocessione in Serie B, maxi multa oppure permanenza in Serie A con la decurtazione di punti. Sono queste le varie ipotesi che potrebbero colpire Parma e Chievo domani in occasione dell'udienza ...

Calcio : sanzioni in arrivo per Chievo e Parma - a rischio la Serie A : Retrocessione in Serie B, maxi multa oppure permanenza in Serie A con la decurtazione di punti. Sono queste le varie ipotesi che potrebbero colpire Parma e Chievo domani in occasione dell'udienza presso il Tribunale Nazionale Federale della FederCalcio. La società emiliana è accusata dalla Procura della Figc di illecito sportivo, quella veronese di plusvalenza fittizie. La Società A.C.Chievo Verona ...

Calcio : sanzioni in arrivo per bChievo e Parma - a rischio la Serie A : Retrocessione in Serie B, maxi multa oppure permanenza in Serie A con la decurtazione di punti. Sono queste le varie ipotesi che potrebbero colpire Parma e Chievo domani in occasione dell'udienza presso il Tribunale Nazionale Federale della FederCalcio. La società emiliana è accusata dalla Procura della Figc di illecito sportivo, quella veronese di plusvalenza fittizie. La Società A.C.Chievo Verona ...

Calciomercato Serie A - le trattative. La Lazio cede Felipe Anderson al West Ham : I laziali dicono addio al brasiliano che si trasferisce in maglia Hammers. Il Parma annuncia il ritorno di Gobbi e il Frosinone preleva Goldaniga in prestito dal Sassuolo

Calcio : l’arrivo di Cristiano Ronaldo darà maggior visibilità alla Serie A? La Juventus si gode il colpo del secolo : Inutile negarlo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è qualcosa che ha stupito tutti nelle ultime settimane e in queste ore sono in corso le visite mediche. Alle 18.30, ci sarà l’attesissima conferenza stampa, prima apparizione ufficiale di Cr7 in bianconero. Un acquisto di un calciatore che si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico, con dirette minuto per minuto, accompagnando quasi il tifoso della Juventus, o ...

Diritti tv Serie A Calcio : Sky - Dazn e Mediaset. Come e dove vedere tutte le partite del Campionato 2018-2019 : E’ arrivata una buona nuova per tutti gli appassionati di calcio nella giornata di ieri. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma Dazn, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così seguire alcuni dei match clou del nostro Campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto oggi è il ...

Su Mediaset Premium ritorna il Calcio : prezzo - quali partite Serie A e come vedere : La Serie A di calcio ritorna su Mediaset Premium, anche con un qualche ridimensionamento importante. Ieri 15 luglio la pay per view del digitale terrestre ha dato annuncio circa il raggiungimento dell'accordo con Perform, detentrice della piattaforma DAZN ed aggiudicataria di uno dei tre pacchetti per la trasmissione delle partite del nostro campionato. A partire dal 1 agosto sarà attivo l'abbonamento 'Cinema & Serie TV, Sport**, DAZN e ...

Calciomercato Inter – Centrocampo - una poltrona per 3 : Paredes - Kovacic e un interessate prospetto della Serie A : Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un centrocampista: sondati i profili di Paredes e Kovacic, prende credibilità anche l’ipotesi Freuler Dopo l’arrivo di Nainggolan, il Centrocampo dell’Inter ha bisogno di un’ultima pedina per essere puntellato. Se Brozovic appare rinato dopo il Mondiale, il possibile addio di Vecino, richiesto dal Chelsea, spinge Piero Ausilio alla ricerca di un nuovo calciatore per la ...

Accordo Mediaset-Perform : su Premium Calcio in esclusiva tre partite di Serie A e tutti i match di Serie B : Firmato un importante Accordo fra Mediaset e Perform. Grazie ad esso su Premium Calcio verranno trasmesse, in esclusiva, tre partite di Serie A e tutti i match di Serie B. Ecco tutti i dettagli dell’importante novità annunciata, a fine Mondiali di Russia 2018, da Mediaset dopo gli ottimi risultati portati a casa proprio con l’importantissima competizione calcistica. Accordo Mediaset- Perform: tutti i dettagli Ci sono ottime notizie ...

Calcio in tv : accordo Mediaset-Dazn per la Serie A e B su Premium - : Inoltre Dazn annuncerà presto ulteriori contenuti che andranno ad arricchire la sua offerta Calcio e altri sport. I clienti "Premium Calcio" potranno accedere a DAZN senza dover sottoscrivere altri ...

Accordo Dazn-Mediaset : ai clienti Premium il Calcio su Perform/ Tre match Serie A e tutta la B : e con Sky.. : Accordo Dazn-Mediaset: ai clienti Premium tutto il calcio su Perform per la stagione 2018-2019. Tre match della Serie A ad ogni turno e tutta la B: con Sky si pensa ad ulteriore Accordo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:59:00 GMT)

Calciomercato serie A : Zapata all'Atalanta tra le trattative già chiuse : Con i mondiali che ormai volgono al termine adesso è il Calciomercato di serie A [VIDEO] a tenere banco sotto gli ombrelloni. Tutte le squadre del campionato italiano sono alla ricerca di rinforzi per essere pronti al via del torneo, quest'anno fissato per il 19 agosto. Nelle ultime ore sono stati messi a segno tanti colpi ufficiali. Cerchiamo dunque di riepilogare i trasferimenti più importanti che si sono registrati. Fiorentina, acquisto in ...