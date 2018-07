Calcio | Ronaldo | Juve decisione facile | presa da tempo

Calciomercato Real Madrid - si punta Hazard per il dopo Ronaldo : Maurizio Sarri però fa muro : Il club blanco ha intenzione di regalare a Lopetegui l’asso del Chelsea, Maurizio Sarri però non ha nessuna intenzione di privarsene Salutato Cristiano Ronaldo, trasferitosi alla Juventus, il Real Madrid ha adesso un disperato bisogno di trovare il suo sostituto. Il nome in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Eden Hazard, uno dei migliori giocatori del Mondiale di Russia 2018. Foto Twitter Chelsea L’asso del Chelsea ...

Calcio : l’arrivo di Cristiano Ronaldo darà maggior visibilità alla Serie A? La Juventus si gode il colpo del secolo : Inutile negarlo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è qualcosa che ha stupito tutti nelle ultime settimane e in queste ore sono in corso le visite mediche. Alle 18.30, ci sarà l’attesissima conferenza stampa, prima apparizione ufficiale di Cr7 in bianconero. Un acquisto di un calciatore che si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico, con dirette minuto per minuto, accompagnando quasi il tifoso della Juventus, o ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 16 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo si presenta! Rugani verso il Chelsea? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 15 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 16 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Cristiano Ronaldo e non solo : perché il Calcio italiano sta vincendo il mondialino del mercato : In due modi: osservando i volti di chi è sbarcato quest'estate nel nostro mondo del pallone o di chi è tornato dopo un lungo pellegrinaggio all'estero, e sciorinando alcuni dati sul mercato in corso, ...

Calcio : Morra - per Ronaldo 0 - 1% tasse su redditi all’estero - grazie Gentiloni : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Quante tasse pagherà CR7 dopo il passaggio alla Juventus? Sui redditi guadagnati all’estero (Forbes li ha stimati in 54 mln nel 2017) solo 100mila euro, neanche lo 0,1%. grazie al Governo Gentiloni! CR7 ringrazia. Noi no!”. Lo scrive in un tweet il senatore M5S, Nicola Morra.L'articolo Calcio: Morra, per Ronaldo 0,1% tasse su redditi all’estero, grazie Gentiloni sembra essere il ...

Lazio - Acerbi lancia la sfida ai microfoni di CalcioWeb : “Cristiano Ronaldo e la Juve non possono farci paura - dopo la malattia ho un’altra testa. Nazionale? Sarei orgoglioso. Di Francesco? Ci vedremo al Derby” : Francesco Acerbi non ha paura e in un’intervista ai microfoni di CalcioWeb lancia la sfida alla Juve di Cristiano Ronaldo: “erano già fortissimi prima, adesso con questo colpo che non si aspettava nessuno lo sono ancora di più ma non ci possono fare paura. Sono altre le cose della vita che possono fare paura, e a me non ha fatto paura neanche la malattia quindi figuriamoci se mi posso spaventare della Juve e di Cristiano ...

Cristiano Ronaldo : un futuro da attore dopo il Calcio : Foto: Tv8 Il bomber si racconta ad Alessandro Del Piero E' il calciatore in attività più forte del Mondo insieme a Lionel Messi e in questo momento si trova sulle prime pagine dei giornali italiani dato che dalla prossima stagione approderà nel Belpaese per giocare in serie A: la Juventus, infatti, ...

La presentazione di Ronaldo e lo "Speciale Calciomercato" in onda su Tgcom24 e Sportmediaset.it da lunedì 16 luglio a venerdì 17 agosto : Tutti i giorni l'approfondimento su uno dei temi più caldi dell'estate: si inizia già con la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Calciomercato Napoli - è Cavani la risposta a Cristiano Ronaldo : i dettagli di un’operazione tutt’altro che impossibile : La Juventus acquista Cristiano Ronaldo, ma il Napoli non intende stare a guardare: De Laurentiis proverà a regalare ‘El Matador’ a Carlo Ancelotti Il grande colpo dell’estate, qualcuno giura di tutte le estati della Serie A, è stato senza dubbio Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il club bianconero, già dominatore del calcio italiano degli ultimi anni, ha aumentato ancor di più il gap con tutte le dirette concorrenti per la ...

Serie A - il punto sul Calciomercato : Cristiano Ronaldo e non solo : Negli scorsi giorni la Juventus ha ufficializzato quello che è considerato da molti il “colpo di mercato del secolo”: i bianconeri hanno infatti acquistato quello che a detta di molti è il miglior calciatore al mondo, ossia Cristiano Ronaldo. Il portoghese firmerà un contratto di 4 anni ed è stato pagato 112 milioni di euro, di cui 100 al Real Madrid e gli altri 12 destinati al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Uefa. CR7 sarà ...

Calciomercato - Ronaldo : vacanza blindata aspettando la Juventus : Ronaldo, vacanze blindate in Grecia In attesa di conoscere per la prima volta il mondo Juve, Cristiano Ronaldo si gode le sue vacanze , blindatissime, se non fosse per i social network, in Grecia, ...

L’atipica paternità di Cristiano Ronaldo fa storcere il naso a Vladimir Luxuria : “consiglio ai gay la carriera del Calcio” : Cristiano Ronaldo e la sua paternità ‘anomala’, il giudizio di Vladimir Luxuria a riguardo è una stoccata all’ipocrisia italiota Cristiano Ronaldo è da martedì un calciatore della Juventus. Se da una parte i tifosi bianconeri si crogiolano con il nuovo acquisto, dall’altra gli anti-juventini criticano CR7. Dopo le ammissioni shock di Daniela Martani sullo stipendio del portoghese (vedi qui), arriva anche ...

Calciomercato - non solo Ronaldo : tutte le ultime trattative più importanti : Il colpo Juve-Ronaldo ha monopolizzato le attenzioni di media e tifosi, ma il Calciomercato sta riservando...

Calciomercato Juventus - dopo Ronaldo si lavora sulle cessioni : un big pronto a lasciare il club bianconero : Chiusa la pazzesca operazione Ronaldo, la Juventus si concentra adesso sulle uscite: il primo indiziato a lasciare il club bianconero è Claudio Marchisio Messo a segno il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo, la Juventus si concentra adesso sulle operazioni in uscita, per sfoltire una rosa che si fa via via sempre più corposa. LaPresse/Fabio Ferrari C’è bisogno di incassare dopo i numerosi acquisti, per questo motivo si lavora per ...