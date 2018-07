Caduta vertiginosa di Marathon Oil sul mercato di New York

Caduta vertiginosa di Juventus sul mercato di Piazza Affari : Pressione sulla società opera nel settore del calcio professionistico , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,52%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Caduta vertiginosa di Christian Dior sul mercato di Parigi : Affonda sul mercato la casa di moda francese , che soffre con un calo del 2,75%. L'andamento di Christian Dior nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del ...

Caduta vertiginosa di Bio On sul mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per Bio On , che passa di mano in perdita del 3,48%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bio On evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Caduta vertiginosa di SEA sul mercato di New York : Retrocede molto SEA , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SEA rispetto all'...

Caduta vertiginosa di Sotheby's sul mercato di New York : Si muove in profondo rosso la casa d'aste del Regno Unito , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,58% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Sotheby's rileva un ...

Caduta vertiginosa di Antofagasta sul mercato di Londra : Aggressivo avvitamento per la compagnia mineraria , che tratta in perdita del 2,58% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 .

Caduta vertiginosa di Nordstrom sul mercato : Retrocede molto il retailer del lusso statunitense , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,23%. L'andamento di Nordstrom nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore ...

Caduta vertiginosa di Anglo American sul mercato : Aggressivo ribasso per Anglo American , che passa di mano in perdita del 2,48%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del ...

Caduta vertiginosa di Geox sul mercato : Retrocede molto l' azienda delle scarpe che respirano , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,25%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del ...

Caduta vertiginosa di Newell Brands sul mercato : Ribasso scomposto per Newell Brands , che esibisce una perdita secca del 2,72% sui valori precedenti. L'andamento di Newell Brands nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza ...

Caduta vertiginosa di BNP Paribas sul mercato : Aggressivo ribasso per la banca francese , che passa di mano in perdita del 4,68%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Caduta vertiginosa di Prima Industrie sul mercato : Retrocede molto Prima Industrie , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,57%. La tendenza ad una settimana di Prima Industrie è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Caduta vertiginosa di Abercrombie & Fitch sul mercato : Aggressivo ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in perdita del 2,02%. Il movimento di Abercrombie & Fitch , nella settimana, segue nel bene e nel male l'...

Caduta vertiginosa di First Solar sul mercato : Aggressivo avvitamento per First Solar , che tratta in perdita del 2,13% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che First Solar mantiene ...