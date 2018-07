optimaitalia

: Bull di Michael Weatherly perde il suo primo personaggio, annunciato un addio nella terza stagione… - OptiMagazine : Bull di Michael Weatherly perde il suo primo personaggio, annunciato un addio nella terza stagione… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) La seriedi, che ha segnato ilruolo da protagonista in tv per lo storico interprete di Tony Dinozzo in NCIS, dovrà fare i conti colal cast.L'attrice Annabelle Attanasio, che interpretaserie l'esperta di sistemi di sicurezza Cable McCorry capace di infiltrarsi ovunque per raccogliere informazioni da usare in tribunale, non farà ritorno nei nuovi episodi.L'attrice è impegnata nel suolungometraggio e ha preferito il cinema alla tv, dunque non tornerà innei panni della talentuosa e gentile hacker al servizio del dottor Jasonper lastagione in onda dal 24 settembre su CBS (il prossimo anno in Italia dopo il termine della seconda stagione trasmessa da dicembre su Rai2).Secondo TVLine, gli impegni cinematografici in contrasto con quelli delle riprese della serie hanno spinto la Attanasio ad abbandonare il ...