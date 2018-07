Brignola e Kane guidano la giovane Italia in Finlandia Inizia l’Europeo Under 19

agi

(Di lunedì 16 luglio 2018) Per chi ama il calcio non è ancora tempo di andare in ferie. Dopo l’atto conclusivo del mondiale in Russia è arrivato il momento di ritirare fuori la sciarpa azzurra e tornare a tifare per la Nazionale. Oggi, in, scatta l’Europeo19 con l’intenzionata a giocarsi le sue chance per il titolo. Quello sfuggito due anni fa, in finale, contro la Francia di un giovanissimo e già travolgente Mbappé. Quella del 2016, allenata da Paolo Vanoli, era la squadra di Meret, Barella, Locatelli e Cutrone. Giocatori che nel giro di due anni sarebbero diventati dei calciatori capaci di fare la differenza anche ad alto livello. I nuovi azzurrini La prima novità è in panchina. A guidare i ragazzi, nati nel biennio 1999-2000, c’è Paolo Nicolato che nel 2014, grazie a una cavalcata memorabile, condusse il Chievo ...