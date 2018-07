: Borsa Milano vira positiva, Mib +0,69% - TelevideoRai101 : Borsa Milano vira positiva, Mib +0,69% - Faido1Alessio : Borsa:Milano sale (+0,3%), bene Italgas - padovesi58a : Borsa:Milano sale (+0,3%), bene Italgas -

Dopo un avvio piatto Piazza Affari ha cambiato marcia guadagnando e ponendosi in testa all borse europee che segnano progressi inferiori. Il Mib sale a +0,68% e All Share +0,70% sostenuti dai titoli bancari con Bper, Intesa, Ubi e alcuni finanziari tra cui Poste. Buoni rialzi per Tim, Campari,su un report positivo, bene Leonardo.Nell' energia Italgas segna +2,7% sul giudizio positivo di Morgan Stanley e sui piani di crescita del gruppo. Tra le altre blu chip bene Fca,Pirelli, Brembo Juve in rialzo.(Di lunedì 16 luglio 2018)