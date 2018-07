Borsa | Milano chiude in rosso con Europa

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 32% - Saipem a -4 - 27% (16 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Saipem a -2 - 3% - Ferrari a -1 - 3% (16 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:36:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Ubi Banca a +2 - 2% - Ferrari a -0 - 7% - 16 luglio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Ubi Banca a +2 - 2% - Ferrari a -0 - 7% (16 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:54:00 GMT)

Borsa Milano vira positiva - Mib +0 - 69% : 10.16 Dopo un avvio piatto Piazza Affari ha cambiato marcia guadagnando e ponendosi in testa all borse europee che segnano progressi inferiori. Il Mib sale a +0,68% e All Share +0,70% sostenuti dai titoli bancari con Bper, Intesa, Ubi e alcuni finanziari tra cui Poste. Buoni rialzi per Tim, Campari,su un report positivo, bene Leonardo.Nell' energia Italgas segna +2,7% sul giudizio positivo di Morgan Stanley e sui piani di crescita del gruppo. ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana a caccia dei 22.000 punti (16 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 04:59:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 47% - Leonardo a +4 - 53% (13 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana cercando di riportarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa : Europa rialzo dopo Ny - Milano +0 - 4% : ANSA, - Milano, 13 LUG - Le Borse europee si confermano in rialzo con l'apertura di Wall Street debole mentre è in atto una tregua sui dazi tra Cina e Stati Uniti. L'indice d'area Stoxx 600 sale di un ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Leonardo a +4 - 4% - Saipem a -1 - 1% (13 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari chiude la settimana cercando di riportarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:54:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Ferrari a +2 - 6% - Saipem a -0 - 6% (13 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana cercando di riportarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:06:00 GMT)

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 43% - : ANSA, - Milano, 13 LUG - Piazza Affari ha aperto in rialzo l'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita dello 0,43% a 21.882 punti. Tutte le notizie di Breaking News ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 43% - : ANSA, - Milano, 13 LUG - Piazza Affari ha aperto in rialzo l'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita dello 0,43% a 21.882 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 (13 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana cercando di riportarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 04:41:00 GMT)

Borsa Milano tiene - giù Autogrill e Tim : ANSA, - Milano, 12 LUG - Dopo le paure della guerra dei dazi, Borse europee in positivo sostenute anche da Wall street: Milano è stata tra le più caute, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in aumento ...