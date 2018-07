Boris Johnson torna al Telegraph e inizia una lunga campagna elettorale

Trump boccia la May su soft Brexit : così a rischio accordi commerciali. Sponda a Boris Johnson : Non c'è pace per Theresa May che deve affrontare anche le critiche di Donald Trump alla svolta "soft" sul fronte Brexit. Il presidente statunitense, in visita a Londra, ha criticato apertamente la ...

Gran Bretagna - il governo May perde pezzi : dopo il ministro della Brexit lascia anche Boris Johnson : È un vero e proprio terremoto quello in corso nel governo britannico. In meno di 24 ore si sono dimessi prima il Segretario di Stato per la Brexit, David Davis, seguito a ruota dai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman, e poi anche il responsabile degli Esteri, Boris Johnson. Per Theresa May, che affronta la crisi più difficile da quando a...

Boris Johnson accusa la May : “Il sogno della Brexit sta morendo” : Boris Johnson accusa la May: “Il sogno della Brexit sta morendo” Boris Johnson accusa la May: “Il sogno della Brexit sta morendo” Continua a leggere L'articolo Boris Johnson accusa la May: “Il sogno della Brexit sta morendo” proviene da NewsGo.

La resa di Boris Johnson : «Il sogno Brexit è ormai in pezzi» Londra - una crisi di leadership : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

Brexit - trema governo : si dimette anche Boris Johnson. May nomina Hunt | : Passo indietro dell'esponente della corrente Tory euroscettica, finora responsabile per Londra dei negoziati sul divorzio con l'Ue, e del ministro degli Esteri. È scontro sulla la strategia più soft ...

Brexit - Gb : si dimette anche il ministro degli Esteri Boris Johnson : Brexit, Gb: si dimette anche il ministro degli Esteri Boris Johnson Brexit, Gb: si dimette anche il ministro degli Esteri Boris Johnson Continua a leggere L'articolo Brexit, Gb: si dimette anche il ministro degli Esteri Boris Johnson proviene da NewsGo.

Brexit - si dimettono Boris Johnson e David Davis : “Governo troppo morbido con l’Ue” : Il governo di Theresa May rischia dopo le dimissioni del ministro della Brexit David Davis e del ministro degli Esteri Boris Johnson, entrambi polemici con la gestione della trattativa con l'Unione europea sulla Brexit. Secondo i due ministri euroscettici il governo avrebbe fatto troppe concessioni all'Ue.Continua a leggere

Brexit - dopo Davis anche Boris Johnson si dimette dal governo May : Il governo di Theresa May continua a perdere pezzi: dopo le dimissioni del ministro per la Brexit David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il ministro degli Esteri, Boris Johnson, in polemica...

