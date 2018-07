Boeri pronto a resistere e a dar battaglia Se vogliono cacciarmi | mi caccino

agi

: RT @notiveri: La vergognosa caccia di Salvini e Di Maio a Tito Boeri: Salvini ha già pronto il sostituto, Di Maio non capisce le tabelle e… - MRaferro : RT @notiveri: La vergognosa caccia di Salvini e Di Maio a Tito Boeri: Salvini ha già pronto il sostituto, Di Maio non capisce le tabelle e… - zuggy04 : RT @notiveri: La vergognosa caccia di Salvini e Di Maio a Tito Boeri: Salvini ha già pronto il sostituto, Di Maio non capisce le tabelle e… - NereoPieri : @repubblica “... Io Galileo Galilei sodetto ho abiurato giurato promesso obligato ... sottoscritta la presente mia… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) “Se micacciare, mi. Io, però, resto al mio posto”. È il Corriere della Sera a riportare il pensiero di Tito, presidente dell’Inps da ieri pesantemente sotto attacco del governo. Citando persone a lui vicine che gli hanno parlato nelle ultime ore, il Corriere racconta di undeciso a dar. “Incredibile, da Tria non me l’aspettavo”, avrebbe detto il presidente dopo aver letto il comunicato con cui, domenica mattina, il ministro dell’Economia e quello del Lavoro, hanno preso le distanze dall’ormai nota relazione tecnica contenuta nel testo finale del Decreto Dignità (firmata dall’Inps), nella quale si ipotizzano posti di lavoro persi. Leggi qui: Il duro scontro tra, Salvini, Di Maio e Tria, spiegato per argomenti “Se la Ragioneria generale dello Stato ...