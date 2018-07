Boeri-M5s | mercoledì lo showdown in Commissione Per Di Maio la questione non è ancora

huffingtonpost

(Di lunedì 16 luglio 2018) Loandrà in scena mercoledì mattina. Quando Titoè stato convocato al cospetto dellaFinanze della Camera, per essere sentito in merito al decreto Dignità. Un redde rationem che si preannuncia esplosivo, le cui schegge impazzite potrebbero non essere attutite dagli spessi arazzi delle stanze di Montecitorio. Perché nelle intenzioni di quello che si trasformerà in un mini-tribunale parlamentare, a sfilare sotto gli occhi della presidente Carla Ruocco saranno anche i ministri Luigi Die Giovanni Tria.Tutti i protagonisti del dignity-gate si confronteranno a distanza nell'arco di quarantott'ore, cercando di fare chiarezza, ognuno per quel che gli compete, su una delle vicende più ingarbugliate dall'inizio dell'esperienza di governo. Il capo politico del Movimento 5 stelle ha prefigurato uno scenario ...