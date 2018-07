Boeri | M5s contro Di Maio | “Via da Inps? Valuteremo | Dl Dignità inizia iter

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Taglio vitalizi - Boeri : "non è provvedimento simbolico"/ Scontro M5s-Casellati - Fico : "Camera va avanti sola" : Taglio vitalizi , Boeri : "non è provvedimento simbolico". Scontro tra Movimento 5 Stelle e Alberti Casellati, Fico sottolinea: "Camera va avanti da sola"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Vitalizi - Boeri : “Il taglio non è un provvedimento simbolico”. Il M5s al Senato contro la Casellati che frena : “Quella della Presidente Casellati sul taglio dei Vitalizi degli ex Senatori è una giravolta che ha dell’incredibile”. Il giorno dopo la delibera della Camera sul taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, i 5 Stelle attaccano l’omologa di Roberto Fico che ha deciso di prendere tempo prima di adottare un provvedimento analogo anche al Senato. Il Movimento “non farà sconti“, scrive in una nota il Senatore del M5S ...