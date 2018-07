Bio-on completa prima fase test polo produttivo bioplastica

Bologna - completato l’affare Di Francesco-Falcinelli : uno scamBio che ha dell’assurdo : Di Francesco-Falcinelli, affare ufficializzato oggi da Bologna e Sassuolo, uno scambio che lascia un po’ perplessi i tifosi bolognesi Di Francesco-Falcinelli, è fatta per lo scambio tra attaccanti di Bologna e Sassuolo. L’affare è andato in porto sulla base di uno scambio alla pari, senza alcun conguaglio economico. Un trasferimento che, a nostro parere, pende leggermente in favore dei neroverdi. Abbastanza incomprensibile ...