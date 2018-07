Beach Volley | esordio vincente per Lupo-Nicolai agli Europei

Campionato Europeo di Beach Volley : esordio vincente per Nicolai-Lupo : Nicolai-Lupo perfetti nel loro esordio al Campionato Europeo di Beach Volley All’esordio nel Campionato Europeo di Beach Volley i vicecampioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai non hanno tradito le attese, dominando 2-0 (21-13, 21-16) i serbi Kolaric-Basta. A Utrecht i tre volte campioni continentali hanno sempre condotto il gioco, chiudendo velocemente la pratica. Domani alle ore 13, è in programma l’esordio delle azzurre Marta ...

Beach Volley - Mondiali Under 19 Nanjing. Russia padrona : altra doppietta iridata per il vivaio più forte del mondo : La Russia si conferma la nazionale più forte al mondo a livello giovanile, piazzando l’ennesima doppietta in un campionato riservato agli Under. I russi erano abituati a vincere in coppia i titoli europei ma stavolta a piazzare la doppietta sono proprio loro con Shekunov/Veretiuk, che in due settimane si laureano campioni continentali Under 20 e campioni Mondiali Under 19, così come Bocharova/Voronina, che si sono imposta nella rassegna ...

Beach Volley : Lupo-Nicolai vittoriosi nell'esordio europeo : UTRECHT , OLANDA, - Esordio positivo per Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel Campionato europeo di Beach Volley dove difendono il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. La coppia azzurra non ha ...

Beach Volley Queen of the Beach 2018 - Alba Adriatica. Eleonora Annibalini è la nuova regina della spiaggia : Tutto in una settimana per Eleonora Annibalini che, sette giorni dopo aver conquistato il suo primo successo in una tappa del campionato italiano, si laurea Queen of the Beach sulla sabbia di Alba Adriatica, superando una concorrenza molto agguerrita. L’atleta pesarese, con l’aiuto della prescelta Sara Breidenbach batte in finale 2-1 (21-23, 21-15, 15-8) la regina uscente Silvia Leonardi in coppia con Jessica Allegretti. Finale bella ed ...

Beach Volley - Europeo 2018 Olanda. Rossi/Caminati : partenza falsa. Strada in salita per la seconda fase : Enrico Rossi e Marco Caminati escono sconfitti (2-1) dalla prima sfida dell’Europeo ad Apeldoorn in Olanda contro i padroni di casa Boehlè/Van de Velde. Una prova nettamente al di sotto dei loro standard costa carissima ai due azzurri che ora si trovano a rincorrere per conquistare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Non basta il carattere al binomio romagnolo per conquistare un successo ampiamente alla portata: la ...

BPER Beach Volley Italia Tour 2018 - San Benedetto. Marche magiche per Colzi/Lantignotti e Vanni/Montinaro al primo sigillo stagionale : Ancora un torneo delle prime volte a San Benedetto del Tronto dove, nella terza tappa del BPER Beach Volley Italia Tour 2018, Colzi/Lantignotti in campo femminile e Vanni/Montinaro in campo maschile conquistano il loro primo successo stagionale. In campo maschile Francesco Vanni e Francesco Montinaro sbaragliano la concorrenza, molto qualificata, aggiudicandosi un torneo equilibrato e spettacolare battendo in finale 2-0 (32-30, 21-19) De ...

Beach Volley - Europeo 2018 Olanda. Si parte questa sera! Ed è subito Italia con Rossi e Caminati : Marco Caminati ed Enrico Rossi si prendono la copertina della prima giornata del Campionato Europeo itinerante in Olanda. Spetta ai due romagnoli aprire la kermesse continentale che vede 32 coppie al via nel tabellone maschile e altrettante nel tabellone femminile, con tre binomi Italiani (oltre a Rossi/Caminati anche i campioni in carica Lupo/Nicolai e, in campo femminile, Menegatti/Giombini). Rossi/Caminati saranno in campo questa sera alle ...

Beach Volley World Tour 2018 Gstaad. Mol/Sorum fanno impazzire la Norvegia dopo vent’anni di digiuno. Oggi la final four femminile : Venti anni e dieci giorni: tanto è durato il digiuno di vittorie della Norvegia nel World Tour. A porre fine a questa assenza di vittorie due predestinati, Anders Mol, e Christian Sorum, 44 anni in due, che hanno saputo crescere in fretta e riportare la Norvegia ai livelli di oltre venti anni fa quando veri e propri miti del Beach volley mondiale come Kvalheim/Maaseide e Hojdalen/Kjemperud se la giocavano alla pari con brasiliani e statunitensi ...

Beach Volley - Nicolai e Lupo di bronzo : i campioni azzurri sono tornati - adesso l'Europeo : Il sogno del bis nella finale del secondo Major Series stagionale è sfumato, ma il bronzo conquistato in extremis ieri pomeriggio a Gstaad per il World Tour 2018 è il segnale di come la coppia italiana di Beach Volley Nicolai-Lupo sia ufficialmente tornata. Nella finale per il terzo/quarto posto, i due azzurri hanno avuto la meglio sui rivali statunitensi Jacob Gibb e Taylor Crabb, con il risultato di 2 set a 1. Dopo aver perso il primo con il ...

Beach Volley - Queen of the Beach 2018 Alba Adriatica. Annibalini e Leoni sugli scudi nella prima giornata. Alle 16 la finale : Verrà eletta oggi Alle 16 la nuova regina della sabbia, la Queen of the Beach 2018 sulla spiaggia di Alba Adriatica dove ieri è andata in scena la prima giornata della kermesse unica nel suo genere in Italia organizzata da Beach Sport e Fulvio Taffoni. Dodici fra le migliori interpreti del Beach volley nazionale si sono date battaglia per tutta la giornata in sfide “tutte contro tutte” che caratterizzano questa formula molto ...

Beach Volley – Major Gstaad : terzo posto per Nicolai-Lupo : Beach Volley Major Gstaad: terzo posto conclusivo per Nicolai-Lupo Si è concluso con un buon terzo posto il Major di Gstaad per Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Il duo allenato da Matteo Varnier è tornato così sul podio di una tappa del circuito mondiale in questo 2018 dopo la medaglia d’argento conquistata a marzo nell’altro 5 stelle disputato a Fort Lauderdale, Stati Uniti. La tappa svizzera si chiude così con il successo, tirato e in ...