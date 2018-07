BE | due feriti gravi in incidente militare

Schianto a Renzino - feriti due ragazzi : Incidente stradale a Renzino , poco fuori dall'abitato di Foiano della Chiana . Si sono scontrate due auto intorno a mezzogiorno e mezzo. Le persone sono ferite in maniera seria. Si tratta di due ...

Incidente Lecce : due morti e 4 feriti/ Ultime notizie - scontro Audi-Panda : perdono la vita i due guidatori : Incidente Lecce: due morti e 4 feriti, Ultime notizie, scontro Audi-Panda: perdono la vita i due guidatori, entrambi deceduti sul colpo. Grave la 64enne a bordo della Fiat(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Scontro tra auto nella notte : due morti. Grave la moglie di una delle vittime - feriti anche i figli di 10 e 8 anni : di Federica Sabato E' di due vittime e di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla strada che da Surbo porta a Torre Rinalda . Due auto, per cause ancora tutte da chiarire,...

due morti e quattro feriti nel Salento : ANSA, - SURBO, LECCE,, 15 LUG - É di due morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Salento la notte scorsa all'incrocio tra via Monticelli e la strada provinciale 131 che ...

Lecce - dcontro tra auto nella notte : due morti. Grave la moglie di una delle vittime - feriti anche i figli di 10 e 8 anni : E' di due vittime e di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla strada che da Surbo porta a Torre Rinalda . Due auto, per cause ancora tutte da chiarire, si sono scontrate:...

Raid in un pub a Napoli - feriti i due gestori del locale : I due gestori di un pub in via Empedocle, nel quartiere di Pianura a Napoli, sono stati feriti in un Raid compiuto la scorsa notte. Nel locale sono arrivate tre persone, a bordo di scooter, con il ...

Raid in pub - feriti due gestori locale : ANSA, - NAPOLI, 15 LUG - I due gestori di un pub in via Empedocle, nel quartiere di Pianura a Napoli, sono stati feriti in un Raid compiuto la scorsa notte. Nel locale sono arrivate tre persone, a ...

I migranti trasferiti su due motovedette. Salvini : a Malta o in Libia | : Tutte le 450 persone arrivate sull'imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi di Gdf e Frontex. Otto sono state portate sull'isola siciliana per motivi sanitari. Polemiche tra ...

Frontale sull'Alemagna a Longarone : tre feriti - due gravissimi : Una Tuareg e una Musa si sono scontrate davanti all'albergo 4 Valli. Una donna è stata portata a Treviso, un conducente tedesco in rianimazione

due bambini feriti cadendo da un muretto e dalla bicicletta - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Sono stati curati prima ad Aosta e poi trasferiti a Torino AOSTA. Due bambini di 5 anni sono rimasti feriti ieri in due ...

Roma - scontro tra due auto a Centocelle : tre feriti - uno è grave : scontro tra due auto, con un ferito grave e due feriti lievi, ieri sera in via di Centocelle. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del V Gruppo Prenestino. Nello scontro tra una Fiat 600 e una ...

Latina - spari da un'auto in corsa : feriti due nigeriani - arma era ad aria compressa : Le due vittime non hanno riportato ferite gravi. Sul caso indagano i carabinieri. Il sindaco ha espresso solidarietà

Scontro fra auto nel vibonese : due feriti - uno grave : Vibo Valentia " È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio dello Scontro fra due auto avvenuto stamane sulla strada provinciale per Tropea, all'altezza del bivio per Zungri, nel vibonese. Per ...

Albavilla scontro auto moto al semaforo di Carcano - due feriti : scontro tra auto e moto questa sera ad Albavilla: due feriti. L'incidente L'incidente si è verificato intorno alle 19.20 in via per Carcano, proprio in prossimità del semaforo della frazione di ...