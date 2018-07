Baseball | Haarlem Week | colpo grosso dell' Italia | prima vittoria su Cuba

Baseball - Haarlem Week 2018 : l’Italia batte Cuba 7-3. Storica prima volta per gli azzurri : Al terzo incontro arriva finalmente la prima vittoria per l’Italia alla Haarlem Week, che ha battuto Cuba per 7-3. Un successo dal valore prezioso, non tanto ai fini della competizione, ma perché si tratta di una Storica prima volta per gli azzurri, che mai prima d’ora erano riusciti a sconfiggere la selezione centroamericana. Una vittoria frutto di una grande giornata sul monte di lancio del partente Alessandro Maestri e del suo ...

Baseball - Haarlem Week 2018 : l’Olanda passeggia sull’Italia. Seconda sconfitta per gli azzurri : Seconda sconfitta in due giorni per l’Italia alla Haarlem Week. Nulla da fare contro i padroni di casa dell’Olanda e contro Rob Cordemans in particolare, che ha dominato la partita sul monte di lancio infliggendo una severa lezione agli azzurri, sconfitti per 7-0. L’esperto lanciatore orange è rimasto in partita per 6 inning, in cui ha concesso solo 2 valide e 2 base ball, a fronte però di 9 strikeout, di fatto indirizzando da ...

Baseball - Haarlem Week 2018 : una buona Italia si arrende al Giappone all’extra-inning nel match d’apertura : L’Haarlem Week si è aperta con una sconfitta per l’Italia, battuta per 1-0 all’esordio contro il Giappone. Un ko che lascia tanto amaro in bocca ai ragazzi di Gilberto Gerali perché, come testimoniato dal punteggio, gli azzurri sono stati capaci di dare del filo da torcere e mettere in difficoltà i nipponici. La partita è stata infatti dominata dalle difese, che per tutto il match hanno concesso pochissimo. Gerali ha schierato ...

Baseball - Haarlem Week 2018 : si apre l’edizione numero 29. L’Italia c’è per la quinta volta - tanti volti nuovi tra i partecipanti : Sembrava ormai tramontata, e invece la Haarlem Week è arrivata a quota 29 edizioni: l’appuntamento tradizionale del Baseball internazionale, che sembrava sulla via della sparizione nel 2016, è stato mantenuto in vita da un gruppo di lavoro che, visti i problemi finanziari del torneo, ha cercato e trovato degli sponsor e l’appoggio della municipalità di Haarlem. La Haarlem Week, quest’anno, vede la partecipazione di sei ...