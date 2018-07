Bari | ore decisive per salvare il club | Radrizzani può prendere la maggioranza

Tribunale Bari - parla l’imprenditore contestato : “Nessun rapporto con i clan. Vicenda già nota - ora strumentalizzata” : Il nome dell’imprenditore Giuseppe ‘Pino’ Settanni sarà ricordato nella storia della 18° legislatura come quello da cui è scaturita una rissa in parlamento in occasione del primo provvedimento del nuovo governo arrivato in aula. Nella fattispecie, si trattava della seduta sulla scelta dell’immobile che deve ospitare il Tribunale di Bari, in cerca di nuova sede dopo lo sgombero dovuto al rischio crollo della vecchia ...

Tribunale Bari trasferito in “edificio di un imprenditore vicino ai clan” : decreto bloccato in Aula. Pd urla : “Onestà - onestà” : Il Tribunale di Bari rischia di trasferirsi in un edificio di proprietà di un imprenditore ritenuto vicino ad ambienti mafiosi, tanto da prestare soldi a quello definito il cassiere del clan Parisi. Lo scrive Repubblica che, tracciando un profilo dell’imprenditore Pino Settanni, ricorda che – dopo una ricerca di mercato – il ministero della Giustizia ha siglato un contratto con la società Sopraf (di Settanni) per una cifra ...

Bari - Presentata la 44edizione del Festival della Valle d'Itria dal titolo 'Eclissi d'amore' : Per entrambe le opere avranno luogo le anteprime under30 dedicate ai più giovani e Rai Radio 3, come ogni anno, trasmetterà entrambi gli spettacoli in diretta il 29 , Rinaldo, e il 31 luglio , ...

Bari : lunga attesa dal medico - paziente picchia informatore scientifico : L'attesa, nella sala del medico di famiglia gli era sembrata infinita e quando ha visto che un'altra persona - un informatore scientifico - stava provando ad entrare nell'ambulatorio prima di lui, un cinquantunenne barese ha perso le staffe e lo ha accusato, apertamente, di avergli "rubato il posto". Il professionista, dopo aver provato a spiegargli che stava lavorando, aveva lasciato "cadere le accuse e si era rimesso seduto, convinto che la ...

A Castellana Grotte - in provincia di Bari - un informatore scientifico è stato aggredito da un paziente : A Castellana Grotte, in provincia di Bari, un informatore scientifico è stato picchiato da un paziente mentre usciva da un ambulatorio medico e ha subito un trauma cranico e diverse ferite. I due avevano litigato poco prima su chi avesse la precedenza ad entrare, ma pur avendo avuto la meglio, il paziente non ha resistito alla tentazione di picchiarlo.La denuncia è stata sporta dal presidente della Federazione delle Associazioni ...

Raccomandazioni in Lucania - il rettore dell'Università di Bari : "5 esami in 5 giorni? Il ragazzo studiava" : "Cinque esami in cinque giorni? Un'impresa ardua, ma il ragazzo studiava". Il rettore dell'Università di Bari, Antonio Felice Uricchio, in un'intervista a Repubblica si dice perplesso su alcuni passaggi della carriera universitaria di Giuseppe Quinto, figlio di Pietro, potente manager della sanità lucana in carcere da venerdì.Lo studente ha sostenuto insieme Diritto penale 1, Diritto penale 2 e Diritto penale comparato. E, ...

Bari - Papa Francesco prega per il Medio Oriente davanti a 100mila persone. Fa rumore l’assenza del patriarca russo Kirill : “L’indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze”. È l’appello che Papa Francesco ha rivolto da Bari in uno storico incontro di preghiera ecumenica per la pace con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane del ...

Nomine nella sanità - arrestato il presidente della Basilicata Pittella e il direttore generale Asl di Bari : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari da questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha...

Università - classifica Censis : Bologna al top/ Ultime notizie : Bari migliore del Sud - exploit della Calabria : Università, classifica Censis: Bologna al top. Ultime notizie: Bari migliore del Sud, exploit della Calabria. La Sapienza di Roma migliora, mentre Pavia e Teramo scivolano(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:52:00 GMT)

Bari - imprenditore non paga l'Iva ma ha crediti da enti locali : assolto : L'uomo inizialmente era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per non aver versato circa 1,6 milioni di euro nel 2009

Bari - IMPRENDITORE NON PAGA IVA : ASSOLTO/ Vanta credito di 40 milioni : ma non sempre va così… : BARI, IMPRENDITORE non PAGA Iva: ASSOLTO. Rocco Lombardi, ex amministratore unico dell'azienda, Vanta credito di 40 milioni di euro da Enti locali. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:49:00 GMT)

Bari - imprenditore assolto dall'accusa di evasione fiscale : i Comuni gli devono 40 milioni : Non avrebbe pagato le imposte perché non incassava le fatture dai Comuni per conto dei quali gestiva il servizio di raccolta rifiuti. La Corte di Appello di Bari ha assolto 'perché il fatto non ...

Bitonto - scomparsi due minorenni da via Ammiraglio Vacca : potrebbero essere a Bari : Due minorenni questa mattina sono scomparsi dal loro appartamento in via Ammiraglio Vacca. Intorno alle 8 i genitori non li hanno trovati in casa denunciando la sparizione ai Carabinieri. Il ragazzo ...

Bari - imprenditore non paga Iva : assolto/ Ultime notizie : vanta credito di 40 milioni di euro da Enti locali : Bari, imprenditore non paga Iva: assolto. Rocco Lombardi, ex amministratore unico dell'azienda, vanta credito di 40 milioni di euro da Enti locali. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:34:00 GMT)