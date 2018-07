Bari e Cesena fallite Ultime notizie Serie B | galletti in agonia | per i romagnoli è

La Covisoc ha emesso il verdetto : fiato sospeso a Bari e Cesena per l'iscrizione in B : Nella giornata di giovedì 12 Luglio, la Covisoc ha emesso i primi verdetti sulle formazioni ammesse a disputare la stagione di Serie B 2018/19. Bocciatura per Avellino, Bari e Cesena [VIDEO], ma per le tre squadre ci sara' tempo fino a lunedì 16 Luglio, per sistemare le pratiche e ottenere il via libera seppur scontando una penalizzazione in classifica. Drammatica la situazione a Cesena, dove nonostante le speranze del presidente Giorgio ...

Serie B - la Covisoc condanna Bari - Avellino e Cesena : negata l'iscrizione : Situazione complicatissima in Serie B con Bari, Cesena ed Avellino che rischiano concretamente di non giocare il campionato di Serie B nella prossima stagione. Tutte e tre le società avranno tempo fino a lunedi 16 luglio per fare ricorso. Bari Per avere tutti i parametri idonei, il Bari ha la necessità di effettuare un aumento di capitale pari a 4,5 milioni di euro. Il presidente Giancaspro si è impegnato per la cifra di 1,5 milioni di euro e ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : la Covisoc respinge la domanda di iscrizione di Avellino - Bari e Cesena. Ora la palla passa alla FIGC : La Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, ha rigettato, non ritenendole idonee, le domande di iscrizione alla prossima Serie B di Avellino, Bari e Cesena. La notizia era nell’aria ed è giunta nella serata di oggi. Le tre società hanno tempo fino a lunedì 16 per fare ricorso, ricapitalizzare e mettersi in regola per i pagamenti, pena l’esclusione dal prossimo campionato. Nella stessa giornata, ...

