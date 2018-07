Bari calcio | salta l' iscrizione al campionato in B | addio al calcio professionistico dopo

Il Bari calcio riparte dal Bisceglie in Serie C : Il mitico Bari calcio non c’è più dopo 110 anni di storia. E’ stato impossibile trovare i tre milioni mancanti

Calcio : Bari - Radrizzani lascia : ANSA, - Bari, 16 LUG - "Negli ultimi giorni abbiamo valutato attentamente la possibilità di investire nel AS Bari insieme ad altri partners e investitori locali. Purtroppo il poco tempo disponibile ...

Calcio Bari : Biga si dimette da cda : ANSA, - Bari, 13 LUG - Il Bari, al centro di una controversa procedura di ricapitalizzazione per iscriversi al nuovo campionato, perde altri pezzi: si è dimesso dal consiglio di amministrazione l'...

Calcio - Serie B 2018-2019 : la Covisoc respinge la domanda di iscrizione di Avellino - Bari e Cesena. Ora la palla passa alla FIGC : La Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, ha rigettato, non ritenendole idonee, le domande di iscrizione alla prossima Serie B di Avellino, Bari e Cesena. La notizia era nell’aria ed è giunta nella serata di oggi. Le tre società hanno tempo fino a lunedì 16 per fare ricorso, ricapitalizzare e mettersi in regola per i pagamenti, pena l’esclusione dal prossimo campionato. Nella stessa giornata, ...

Calcio : Bari - 3mln per salvare il club : ANSA,- Bari, 12 LUG -Sono necessari 3mln di euro - entro lunedì prossimo -per il salvataggio del Bari, cioè per completare la ricapitalizzazione disposta dall'assemblea straordinaria del 15 giugno ...

Calciomercato Bari - Greco ceduto alla Cremonese : Bari - Il Bari ha annunciato l'addio con Leandro Greco . Il centrocampista infatti passa alla Cremonese a titolo definitivo. Questo il comunicato della società: "FC Bari 1908 ha ceduto i diritti ...

Calcio donne - la Pink Bari è campione d'Italia Primavera : battuta in finale la Juventus : Contro ogni pronostico le ragazze della Pink Bari hanno conquistato il titolo di campionesse italiane Primavera della stagione 2017/2018 battendo in finale le pari età della Juventus. Allo stadio "Gino Bozzi" di Firenze, davanti ad una discreta cornice di pubblico, si è dunque realizzata una delle più belle pagine di sport del meridione d'Italia, perché mai una squadra del Sud aveva vinto lo scudetto Primavera al femminile. Una straordinaria ...

Calciomercato Verona - dal Bari arriva Karamoko Cissè : Verona - L' Hellas Verona ha un nuovo attaccante in rosa: si tratta del guineano Karamoko Cissè . La punta ex Benevento arriva dal Bari e ha firmato un contratto triennale con gli scaligeri. Per Cissè ...

Bari calcio - decisa ricapitalizzazione : ANSA, - Bari, 16 GIU - L'assemblea straordinaria del Bari calcio, convocata ieri pomeriggio presso lo studio del notaio Michele Labriola, ha deliberato la ricapitalizzazione della società. Il socio di ...

Bari - "Un calcio alla droga" : presentato il programma di incontri sportivi benefici : L'amministrazione, in seguito ai recenti episodi di cronaca accaduti in città e legati al traffico degli stupefacenti, appoggia e sostiene questa importante campagna di sensibilizzazione, che si è ...

Calcio - Serie B 2018 : confermata la penalizzazione al Bari. Il Cittadella giocherà in casa il turno preliminare dei play-off : Ora è definitivo: la Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Bari avverso la penalizzazione di due punti comminata per irregolarità amministrative. A gongolare è il Cittadella, che scavalca i pugliesi in classifica arpionando il sesto posto, mentre i pugliesi scendono al settimo. Ciò comporta una variazione nel turno preliminare dei play-off, rinviato, proprio per questa vicenda, di una settimana: sarà il Cittadella, e non il ...

Calcio - scontro in Lega tra Bari e Cittadella sulla sfida play off 'Prima si decida su penalizzazione' : Dura reazione del Bari alla richiesta del Cittadella di rinviare la sfida dei play off della serie B contro la squadra pugliese, in attesa dell'esito del deferimento a cui è sottoposto il club del ...