Bari addio alla serie B

Bari calcio - salta l'iscrizione al campionato in B : addio al calcio professionistico dopo 110 anni : La salvezza era appesa all'ipotesi di investimento di Andrea Radrizzani e Ferdinando Napoli, ma la scoperta di nuovi debiti avrebbe spinto il proprietario del Leeds united e il fondatore di Edilportale a rinunciare

Bari - Avellino e Cesena - addio alla serie B? : ROMA - E' calata la mannaia della Covisoc: fuori dal campionato di serie B club importanti e storici come Bari, Cesena e Avellino. Hanno ancora tempo sino al 16 luglio per fare ricorso, per ...