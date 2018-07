Bando per servizio civile alla Misericordia di Modica

Sensori anti abBandono per bimbi - Toninelli : presto obbligatori in auto. Cosa ne pensate?? : Il piano del ministero dei Trasporti ha un costo di 100 euro, sui quali lo Stato potrebbe applicare l'Iva agevolata Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei bambini in auto, per evitare i drammi legati all’abbandono. L’annuncio arriva dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che sottolinea la volontà di mettere mano al Codice della Strada, con un disegno di legge che ...

Bar del teatro Storchi a Modena : Bando per la gestione : In particolare, l'apertura deve essere assicurata in coincidenza con il calendario delle attività teatrali di Ert e degli altri spettacoli con apertura almeno tre ore prima dell'inizio della ...

Festival delle corrispondenze - pubblicato il Bando per il Premio letterario Vittoria Aganoor Pompilj : ... approda a edizioni di carteggi ed epistolari che spaziano dall'arte alla politica, dall'economia alla scienza. La seconda sezione è riservata a componimenti inediti in forma di lettera con la ...

Lo Stato perde un miliardo di euro all'anno a causa del contrabBando di sigarette : Ogni anno lo Stato italiano perde un miliardo di euro a causa del contrabbando di sigarette e il 6% del tabacco consumato annualmente è acquiStato illegalmente. Sono questi i dati emersi nel corso del convegno promosso a Roma da British American Tobacco (Bat) Italia dal titolo "Il contrabbando di sigarette come fenomeno transnazionale: flussi e connessioni tra Italia e Grecia", al quale sono intervenuti anche il sottosegretario agli ...

Firenze - abBandona 46 gatti e parte per l'America : denunciato - : Gli animali erano malnutriti e in scarse condizioni di salute. A segnalarne la presenza sono stati alcuni vicini di casa del proprietario

Roma : nel 2019 gara europea per Bando contro ratti e zanzare tigre : Roma – Il Comune di Roma sta lanciando 2 gare per i servizi di derattizzazione e disinfestazione da 250.000 euro l’uno. Gli atti sono pronti e il bando, che sara’ lanciato e assegnato entro poco tempo, servira’ a coprire solo la seconda parte del 2018. Nel 2019 sara’ invece lanciata una gara europea, per gli stessi servizi, per un triennio. È quanto emerso nel corso della riunione di oggi della commissione ...

Irrefrenabile corsa al 5G in Italia : pubblicato il Bando per l’asta : Tutto predisposto in Italia per il bando di assegnazione delle frequenze 5G per gli operatori nazionali che vorranno/potranno prendervi parte. Da qualche ora, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto sapere della pubblicazione dello stesso, che verrà regolamentato dalle normative previste dall'AGCOM lo scorso maggio. Ecco le bande pioniere per cui si procederà all'asta: "1000 MHz nella banda a 2,6 GHz, 200 MHz nella banda a 3,7 GHz e 75 ...

Pubblicato il Bando per l’assegnazione delle frequenze 5G in Italia : Dopo la definizione delle regole per l'asta con cui saranno assegnate le frequenze 5G in Italia, è arrivato anche il bando del Ministero dello sviluppo economico per prendere parte a tale gara L'articolo Pubblicato il bando per l’assegnazione delle frequenze 5G in Italia proviene da TuttoAndroid.

Cina - 15enne partorisce per strada ma la nonna la costringe ad abBandonare il neonato : Al momento non pare essere arrivato alcun provvedimento della polizia ai danni di quella che si può definire come la peggior nonna del mondo.

Ultimi giorni per candidarsi a Pre-Seed di Lazio Innova. Un Bando da 4 milioni di euro - : La Regione intende così finanziare startup costituende nelle quali sia chiara la presenza di almeno un "socio innovatore" proveniente dal mondo della ricerca , pubblica o privata, e che ne ...

Evasione fiscale e contrabBando di oli minerali : sequestro e denuncia per due imprenditori : CEGLIE MESSAPICA - I finanzieri della compagnia di Ostuni, nell'ambito di un'attività di contrasto delle diverse forme di Evasione e frode fiscale, hanno individuato due imprenditori di Ceglie ...