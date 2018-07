Banca Sistema acquista azioni proprie

Banca Sistema - cooptazione di un amministratore : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A., preso atto delle intervenute dimissioni rassegnate dall'amministratore Claudio Pugelli con effetto dal 30 giugno scorso, ha ...

Lo spread sopra i 200 punti mette in difficoltà il sistema Bancario italiano : Lo spread, trattato con sufficienza per anni dai politici, con diffidenza dalla gente, che non lo comprende perché mai spiegato o se spiegato lo è stato in modo spesso distorto oggi, a poco più di un mese dalla formazione del governo, resta in pianta stabile sopra i 250 punti base rispetto ai bund tedeschi. E questo, crea le prime difficolta' reali a banche e Paese. Aumentano i costi per le banche Come segnalano le recenti dichiarazioni del ...

Lo spread sopra i 200 punti mette in difficoltà il sistema Bancario italiano : Lo spread, trattato con sufficienza per anni dai politici, con diffidenza dalla gente, che non lo comprende perché mai spiegato o se spiegato lo è stato in modo spesso distorto oggi, a poco più di un mese dalla formazione del governo, resta in pianta stabile sopra i 250 punti base rispetto ai bund tedeschi. E questo, crea le prime difficoltà reali a banche e Paese. Aumentano i costi per le banche Come segnalano le recenti dichiarazioni del ...

Conti pubblici - Cottarelli avverte : 'Rischi per il sistema Bancario se misure promesse sono finanziate in deficit' : L'ex commissario alla spending review e attuale capo dell'Osservatorio dei Conti pubblici mette in guardia l'esecutivo Lega-Cinquestelle: 'lo spread potrebbe nuovamente crescere e mettere a rischio il ...

Banca Sistema smentisce indiscrezioni su proposte d'acquisto : Teleborsa, - Banca Sistema non ha ricevuto manifestazioni di interessa da parte di fondi di private equity . " Confermo che il Consiglio d'Amministrazione di Banca Sistema, al momento, non ha ricevuto ...

Banca IFIS : nessun interesse per Banca Sistema : Banca IFIS smentisce il suo interesse verso Banca Sistema . Lo spiega la Banca IFIS in nota nota dove smentisce rumors di MF che ipotizzavano un interessamento verso la Banca.

Banca Sistema in rialzo in controtrend al comparto bancario : Teleborsa, - Giornata di guadagni per Banca Sistema che si muove in controtrend rispetto agli altri Bancari di Piazza Affari . A dare una spinta alle azioni, alcuni rumors di MF secondo i quali verso ...

Banca Sistema - chiusa con successo emissione obbligazionaria senior : Teleborsa, - Il collocamento dell'emissione obbligazionaria senior di Banca Sistema è stato un successo. Il collocamento in club deal riservato a investitori istituzionali non parti correlate, per un ...

Banca Sistema - chiusa con successo emissione obbligazionaria senior : Il collocamento dell'emissione obbligazionaria senior di Banca Sistema è stato un successo. Il collocamento in club deal riservato a investitori istituzionali non parti correlate, per un ammontare ...

Migliora il sistema finanziario e Bancario a sostegno dello sviluppo : Teleborsa, - L' industria finanziaria internazionale , sottolinea il Governatore Visco , è interessata da un vasto processo di trasformazione. Un settore diversificato, caratterizzato da molteplici ...

Migliora il sistema finanziario e Bancario a sostegno dello sviluppo : L' industria finanziaria internazionale , sottolinea il Governatore Visco , è interessata da un vasto processo di trasformazione. Un settore diversificato, caratterizzato da molteplici canali di ...