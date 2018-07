Banca Carige | Malacalza si dimette per divergenze su governance

Carige - Malacalza si dimette dal consiglio della Banca : Genova - Il vice presidente di banca Carige, Vittorio Malacalza si dimette dal consiglio della banca. Le dimissioni avranno 'effetto dal momento in cui la convocanda assemblea della società avrà ...

Banca Carige - Mincione esce allo scoperto e chiede di salire oltre il 9 - 9 per cento : Raffaele Mincione, il socio di Carige che nei giorni scorsi ha chiesto al Cda di convocare l’assemblea per rinnovare l’intero board, si è già portato all’8% del capitale.

Banca Carige - Mincione esce allo scoperto e chiede di salire oltre il 9 - 9% : Genova - Raffaele Mincione, il socio di Carige che nei giorni scorsi ha chiesto al Cda di convocare l'assemblea per rinnovare l'intero board, si è già portato all'8% del capitale ed è pronto a ...

Banca Carige - il “terremoto” continua. Malacalza a sorpresa : «Esco dal Cda» : Il numero due dell’istituto di credito ha annunciato di lasciare il board. E’ il quarto membro a dimettersi in due settimane. «Ma non rinuncio all’impegno per il rilancio della Banca»

Banca Carige - il “terremoto” continua : Il numero due dell’istituto di credito ha annunciato di lasciare il board. E’ il quarto membro a dimettersi in due settimane. «Ma non rinuncio all’impegno per il rilancio della Banca»

Banca Carige - Vittorio Malacalza preannuncia le sue dimissioni : Teleborsa, - "Ho preannunciato al Consiglio di Amministrazione di Banca Carige l'intenzione di rassegnare le mie dimissioni da consigliere , riservandomi di darne successiva formalizzazione con ...

Banca Carige - Vittorio Malacalza preannuncia le sue dimissioni : "Ho preannunciato al Consiglio di Amministrazione di Banca Carige l'intenzione di rassegnare le mie dimissioni da consigliere , riservandomi di darne successiva formalizzazione con dettagliata ...

Banca Carige - CdA rinvia al 3 agosto convocazione assemblea : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha rinviato alla seduta del 3 agosto la convocazione, entro il mese di settembre 2018, dell'assemblea dei soci per la nomina di ...

Banca Carige - CdA rinvia al 3 agosto convocazione assemblea : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha rinviato alla seduta del 3 agosto la convocazione, entro il mese di settembre 2018, dell'assemblea dei soci per la nomina di amministratori e l'...

Banca Carige - Raffaele Mincione chiede la revoca del CdA : Teleborsa, - Raffaele Mincione , che detiene una quota superiore al 5% del capitale di Banca Carige, ha chiesto la revoca del Consiglio di Amministrazione , CdA, della Banca genovese, dopo le ...

Banca Carige - Raffaele Mincione chiede la revoca del CdA : Raffaele Mincione , che detiene una quota superiore al 5% del capitale di Banca Carige , ha chiesto la revoca del Consiglio di Amministrazione, CdA, della Banca genovese, dopo le dimissioni di 3 ...

Piazza Affari : profondo rosso per Banca Carige : In forte ribasso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un disastroso -2,38%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza ...

Carige - 8 anni e 7 mesi per Berneschi : la Corte d’Appello alza la condanna per l’ex presidente della Banca : Per l’ex presidente di Banca Carige si tratta del processo sulla maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova

Banca Carige - ex presidente Giovanni Berneschi condannato in appello a 8 anni e 7 mesi. Pg aveva chiesto 2 anni di meno : Otto anni e sette mesi per Giovanni Berneschi, l’ex presidente di Banca Carige imputato nel processo d’appello sulla maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova. Il procuratore generale Valeria Fazio aveva chiesto sei anni e otto mesi. In primo grado l’ex numero uno di Carige era stato condannato a otto anni e due mesi. La truffa perpetrata ai danni dell’istituto di credito, secondo l’accusa consisteva nel far ...