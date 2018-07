Banca Carige - Malacalza si dimette per divergenze su governance : Come preannunciato , Vittorio Malacalza azionista di riferimento di Banca Carige ha rassegnato le dimissioni da amministratore della Banca genovese , "con effetto dal momento in cui la convocanda ...

Carige - Malacalza si dimette dal consiglio della Banca : Genova - Il vice presidente di banca Carige, Vittorio Malacalza si dimette dal consiglio della banca. Le dimissioni avranno 'effetto dal momento in cui la convocanda assemblea della società avrà ...

Banca Carige - Mincione esce allo scoperto e chiede di salire oltre il 9 - 9 per cento : Raffaele Mincione, il socio di Carige che nei giorni scorsi ha chiesto al Cda di convocare l’assemblea per rinnovare l’intero board, si è già portato all’8% del capitale.

Banca Carige - Mincione esce allo scoperto e chiede di salire oltre il 9 - 9% : Genova - Raffaele Mincione, il socio di Carige che nei giorni scorsi ha chiesto al Cda di convocare l'assemblea per rinnovare l'intero board, si è già portato all'8% del capitale ed è pronto a ...

Banca Carige - il “terremoto” continua. Malacalza a sorpresa : «Esco dal Cda» : Il numero due dell’istituto di credito ha annunciato di lasciare il board. E’ il quarto membro a dimettersi in due settimane. «Ma non rinuncio all’impegno per il rilancio della Banca»

Banca Carige - il “terremoto” continua : Il numero due dell’istituto di credito ha annunciato di lasciare il board. E’ il quarto membro a dimettersi in due settimane. «Ma non rinuncio all’impegno per il rilancio della Banca»

Banca Carige - Vittorio Malacalza preannuncia le sue dimissioni : Teleborsa, - "Ho preannunciato al Consiglio di Amministrazione di Banca Carige l'intenzione di rassegnare le mie dimissioni da consigliere , riservandomi di darne successiva formalizzazione con ...

Banca Carige - Vittorio Malacalza preannuncia le sue dimissioni : "Ho preannunciato al Consiglio di Amministrazione di Banca Carige l'intenzione di rassegnare le mie dimissioni da consigliere , riservandomi di darne successiva formalizzazione con dettagliata ...

Banca Carige - CdA rinvia al 3 agosto convocazione assemblea : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha rinviato alla seduta del 3 agosto la convocazione, entro il mese di settembre 2018, dell'assemblea dei soci per la nomina di ...

Banca Carige - CdA rinvia al 3 agosto convocazione assemblea : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha rinviato alla seduta del 3 agosto la convocazione, entro il mese di settembre 2018, dell'assemblea dei soci per la nomina di amministratori e l'...

Banca Carige - Raffaele Mincione chiede la revoca del CdA : Teleborsa, - Raffaele Mincione , che detiene una quota superiore al 5% del capitale di Banca Carige, ha chiesto la revoca del Consiglio di Amministrazione , CdA, della Banca genovese, dopo le ...

Banca Carige - Raffaele Mincione chiede la revoca del CdA : Raffaele Mincione , che detiene una quota superiore al 5% del capitale di Banca Carige , ha chiesto la revoca del Consiglio di Amministrazione, CdA, della Banca genovese, dopo le dimissioni di 3 ...

Piazza Affari : profondo rosso per Banca Carige : In forte ribasso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un disastroso -2,38%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza ...

Carige - 8 anni e 7 mesi per Berneschi : la Corte d’Appello alza la condanna per l’ex presidente della Banca : Per l’ex presidente di Banca Carige si tratta del processo sulla maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova