Bambini in auto - Toninelli | Renderemo obbligatori i sistemi antiabbandono

Seggiolini anti abbandono per i Bambini in auto : "Presto obbligatori al costo di 100 euro" : Mai più bambini dimenticati in auto e risvolti drammatici. Potrebbe presto diventare obbligatorio, infatti, un dispositivo...

Lecce - scontro all'incrocio : muoiono 2 automobilisti. Tra i 4 feriti anche 2 Bambini : Incidente tra il comune di Surbo e la località di Torre Rinalda. Un finanziere di 41 è morto sul colpo, in ospedale la moglie e i figli di 8 e 10 anni. L'altra vittima è un 68enne, la moglie è in gravi condizioni

Lecce - 2 auto si scontrano all'incrocio : muoiono entrambi i conducenti. Tra i 4 feriti anche 2 Bambini : Incidente tra il comune di Surbo e la località di Torre Rinalda. Un finanziere di 41 è morto sul colpo, in ospedale la moglie e i figli di 8 e 10 anni. L'altra vittima è un 68enne, la moglie è in gravi condizioni

Ministro Toninelli : presto dispositivo anti abbandono Bambini in auto : Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei bambini in auto, per evitare i drammi legati al dimenticarsi i figli all'interno delle vetture. L'...

Anche i Bambini non vaccinati possono iscriversi a scuola : l’autocertificazione prorogata di un anno : Chi non ha ancora messo in regola i propri figli con i vaccini potrà attendere ancora un anno e nel frattempo iscriverli in questi giorni ad asilo e materna per l’anno scolastico 2018/2019, presentando una semplice autocertificazione. E’ quanto previsto da una circolare interministeriale Salute-Istruzione che verrà presentata domani in conferenza s...

Milano - Bambini dimenticati in automobile. Un papà inventa il salvavita low cost : Nel kit di benvenuto del Comune per ogni nuovo nato, un braccialetto dal nome curioso. È rosso, si chiama «Schiaffo» ed è rivolto alla mamma e al papà. È un bracciale «salva bebè», che mira a ...

Stop ai Bambini soli in auto - via a nuova campagna di sensibilizzazione : Ogni anno nel mondo muoiono centinaia di bambini, a causa di colpi di calore a bordo di veicoli chiusi, dimenticati o accidentalmente in trappola. Bimbi in auto: mai più soli! https://t.co/...

Due Bambini soccorsi dall'elicottero - auto ribaltata in tangenziale - scontro a Pozzuolo : Incidente a Pozzuolo del Friuli verso le 12.30 di oggi, sulla regionale 353. A scontrarsi sono stati un furgone Opel Vivaro e una Fiat. Sulla vettura viaggiava una donna, ferita in maniera lieve. Sul ...

Esiste un sistema - fotovoltaico - per salvare la vita ai Bambini in auto : Un problema che non è solo italiano, ma globale con decine di casi che si ripetono ogni anno in tutto il mondo. Poiché a determinare il rischio è proprio l'esposizione dell'auto alla potente e ...

Finalmente Remmy - ma anche i seggiolini per non dimenticare i Bambini in auto : Remmy è un segnalatore acustico, dal funzionamento molto semplice ed efficace. Grazie al peso del bambino sul seggiolino si attiva. E’ collegato anche all’auto e quando questa si spegne segnala, avvisa, ricorda della presenza del piccolo passeggero a bordo della vettura. Purtroppo accadono dei drammi dovuti a stanchezza, distrazione stress, a cui nulla e nessuno, quando succede, sa dare spiegazione e porre rimedio. Può capitare ...

Paura a Torino - scuolabus speronato da un’auto : due Bambini feriti : L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 a Piossasco. Il pulmino è andato a sbattere violentemente contro il muro di un agriturismo. Tre persone ricoverate in ospedale. L'autista della macchina è finito incastrato tra le lamiere.Continua a leggere

Verona : Peschiera del Garda - salvati due Bambini chiusi in auto : Verona, 30 mag. (AdnKronos) - Ieri nel primo pomeriggio il sole batteva forte nel parcheggio di un grande supermercato di Peschiera del Garda, dove si superava la temperatura di 30 gradi; per i numerosi clienti che passavano accanto a una grossa monovolume americana con targa tedesca, era dapprima i

Sicurezza - petizione Salvagente : una norma per non "dimenticare" più i Bambini in auto : Una norma che obblighi i sistemi anti abbandono sui seggiolini auto per i bimbi. Lo chiede l'associazione Salvagente con una petizione lanciata su Change.org che ha superato il giro di boa per ...

Bambini abbandonati in auto : "Il cruscotto può arrivare a 70°C - possono soffocare in un'ora" : L'ultimo episodio è accaduto a Pisa, dove un papà ha lasciato la figlia di 7 mesi in auto in un parcheggio assolato. La...