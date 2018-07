Bambina cade nella grotta della poesia | paura in Salento | operazioni di salvataggio

Rovigo - cade sulla Harley con la figlia di 11 anni : morto il papà-medico - la Bambina ferita : Schianto mortale la scorsa notte ad Adria , in provincia di Rovigo. Un giovane medico , conosciutissimo, e padre di famiglia ha perso la vita. Si tratta di Aldo De Rossi, 41 anni , stimato chirurgo ...

Sulla Harley con la figlia di 11 anni e cade : morto il papà-medico - la Bambina ferita : ADRIA - Schianto mortale la scorsa notte ad Adria. Un giovane medico, conosciutissimo, e padre di famiglia ha perso la vita. Si tratta di Aldo De Rossi, 41 anni, stimato chirurgo della casa...

Bambina cade in un pozzo profondo di 7 metri : salvata : Una Bambina di 3 anni è caduta in un pozzo di 7 metri. La piccola ha rischiato di annegare ed è stata salvata dalla madre che si è buttata nel pozzo.

“Aiutatemi!”. Choc a Siena - Bambina di tre anni cade in un pozzo. La mamma si getta per aiutarla : storia da brividi : San Quirico d’Orcia, comune della provincia di Siena, ha vissuto un vero e proprio dramma: opolazione col fiato sospeso e poi la notizia incredibile. Una tragedia evitata grazie al coraggio di una mamma. Una bambina di tre anni è caduta in un pozzo cisterna di un’abitazione, e ha rischiato di annegare. È stata però salvata dall’intervento della mamma, che si è buttata nel pozzo e l’ha tenuta con la testa fuori ...

Bambina di tre anni cade in un pozzo - salvata dalla mamma e da un passante : Tragedia sfiorata a San Quirico d'Orcia , nel senese, dove nel primo pomeriggio una Bambina è scivolata in un pozzo profondo 7 metri all'interno della sua abitazione. Al momento della caduta il pozzo ...

Bambina di 9 mesi cade dal letto dei genitori mentre dorme : morta sul colpo : cade dal letto durante il sonnellino, la bimba di 9 mesi muore sul colpo. Un vero dramma quello che si è consumato in un appartamento di Leung Shui, nel Distretto di Tuen Mun, a...

Bambina DI 4 ANNI CADE NELLE FOGNE E MUORE/ Grecia - campo profughi a Tebe : migranti iracheni contro la polizia : BAMBINA di 4 ANNI CADE NELLE FOGNE e MUORE: Grecia, tragedia nel campo profughi di Tebe, a nord ovest di Atene. La piccola era scomparsa nella serata di lunedì, ritrovata poche ore dopo(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:57:00 GMT)

Bambina di 4 anni cade nelle fogne e muore/ Grecia - tragedia nel campo profughi di Tebe : Bambina di 4 anni cade nelle fogne e muore: Grecia, tragedia nel campo profughi di Tebe, a nord ovest di Atene. La piccola era scomparsa nella serata di lunedì, ritrovata poche ore dopo(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Modena - Bambina cade da seggiovia : è grave : Una bambina di 10 anni è precipitata da una seggiovia a Pian Del Falco nel comprensorio del Monte Cimone a Sestola nel Modenese.

Bambina di 10 anni cade dalla seggiovia al Cimone : Una Bambina di dieci anni è ricoverata in condizioni che sarebbero critiche al Policlinico di Modena (la prognosi è riservata, sono ancora in corso accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita), dopo essere caduta da una seggiovia a Pian Del Falco, nel comprensorio del Monte Cimone, a Sestola, sull’Appennino Modenese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18. La Bambina sarebbe caduta da un’altezza di diversi metri, più ...

Latina - picchia la moglie e la fa cadere con la Bambina in braccio : arrestato : picchia la moglie, non ferma la sua furia neppure il fatto che ha la loro bambina in braccio. Anzi, quando sotto i suoi colpi la donna vacilla e cade e la bimba sbatte la testa ferendosi, lui non le ...

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY CADE - perderà la Bambina??? : La gravidanza di STEFFY Forrester rischierà di finire in tragedia nelle prossime puntate americane di Beautiful: in genere le gestazioni delle donne della soap si estendono per nove mesi di puntate (almeno quando tutto va come dovrebbe andare) e, stando alla regola, la figlia di Ridge e Taylor dovrebbe dare alla luce la sua bambina ad inizio estate, tra giugno e luglio. In realtà qualcosa potrebbe andare storto prima del tempo… Infatti ...

Treviso : Bambina cade dal terrazzo di casa - arrestata la mamma : Treviso, 14 mag. (AdnKronos) - E' stata arrestata questa mattina dai carabinieri la mamma della bambina che ieri poco dopo mezzogiorno è caduta dal secondo piano della palazzina in cui vive con i genitori. I carabinieri, dopo l'interrogatorio svoltosi ieri sera, sospettano che la donna sia coinvolta

Treviso : Bambina cade dal terrazzo di casa - arrestata la mamma : Treviso, 14 mag. (AdnKronos) – E’ stata arrestata questa mattina dai carabinieri la mamma della bambina che ieri poco dopo mezzogiorno è caduta dal secondo piano della palazzina in cui vive con i genitori. I carabinieri, dopo l’interrogatorio svoltosi ieri sera, sospettano che la donna sia coinvolta nell’episodio della caduta della figlia.Le condizioni della bambina di tre anni di età, caduta da un’altezza di circa ...