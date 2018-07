“Aveva solo 15 anni” Dramma in Campania | addio alla dolce Concetta

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 luglio 2018) Avevaquindi anni la giovane morta neltico incidente stradale avvenuto domenica a Dugenta, comune italiano di duemila abitanti della provincia di Benevento, in, 15 anni, ha perso la vita a causa di un incidente stradale. La giovane, originaria di Cerreto Sannita, era in auto insieme a tre amici un po’ più grandi di lei (età compresa tra i 20 e i 25 anni) residenti a Dugenta e transitavano in via Cantalupi prima di finire fuori strada per cause ancora da accertare. Gli altri componenti della vettura, una Fiat Panda, sono stati trasportati tra il nosocomio di S.Agata de’ Goti e il “Rummo” di Benevento, tutti in codice rosso. Le condizioni di uno di loro sono gravissime. Sul posto sono giunti i carabinieri di Montesarchio e gli operatori del 118. Incredulità nella cittadina campana. Il silenzio lungo la via Cantalupi è stato rotto dalle lacrime dei ...