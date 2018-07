Aumento di capitale | Pierrel rettifica il prezzo delle azioni

Pierrel - CdA approva condizioni di Aumento di capitale : Via libera dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel alle condizioni definitive dell'aumento di capitale da offrire in opzione agli aventi diritto. In particolare, il CdA ha deliberato di emettere ...

Italia Independent - Aumento di capitale sottoscritto al 77 - 4% : Teleborsa, - Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione conclusosi il 6 luglio 2018, l'aumento di capitale di Italia Independent ha registrato la sottoscrizione di 945.125 azioni ...

Italia Independent - Aumento di capitale sottoscritto al 77 - 4% : Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione conclusosi il 6 luglio 2018, l'aumento di capitale di Italia Independent ha registrato la sottoscrizione di 945.125 azioni ordinarie della ...

Milan - Li Yonghong non ha ancora rimborsato a Elliott i 32 milioni dell'Aumento di capitale : ancora niente, il futuro del Milan resta un rebus . Al momento, con le banche asiatiche e italiane ormai chiuse, non risulta che il proprietario rossonero Li Yonghong abbia rimborsato a Elliott i 32 ...

Aumento di capitale : Prysmian rettifica il prezzo delle azioni : Prysmian rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che parte lunedì 2 luglio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,96679628. prezzo ...

Startup - Centy : Aumento di capitale per contamonete intelligente : Roma, 28 giu. , askanews, Il contamonete intelligente gestito tramite app, che converte i centesimi in moneta elettronica, potenzierà lo sviluppo tecnologico e realizzerà tre prototipi, interamente ...

Prysmian - CdA approva condizioni e termini dell'Aumento di capitale : Teleborsa, - Giornata no per il titolo di Prysmian che a Piazza Affari cede l'1,78%. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i termini e le condizioni finali dell'aumento di capitale sociale in ...

Prysmian - CdA approva condizioni e termini dell'Aumento di capitale : Giornata no per il titolo di Prysmian che a Piazza Affari cede l'1,78%. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i termini e le condizioni finali dell'aumento di capitale sociale in opzione ...

Elettronica : il socio NTS sottoscrive l'Aumento di capitale : Teleborsa, - Il socio NTS di Enertronica sottoscriverà l'aumento di capitale della società. In particolare la NTS che detiene circa il 34% delle azioni di Enertronica ha comunicato che eserciterà 1.

Elettronica : il socio NTS sottoscrive l'Aumento di capitale : Il socio NTS di Enertronica sottoscriverà l'aumento di capitale della società. In particolare la NTS che detiene circa il 34% delle azioni di Enertronica ha comunicato che eserciterà 1.470.000 diritti ...

Safe Bag - OK da assemblea ad Aumento di capitale per acquisto PackandFly : Via libera dall'assemblea degli Azionisti di Safe Bag all'aumento di capitale a servizio dell'operazione di acquisto del Gruppo PackandFly . La delibera, assunta all'unanimità degli azionisti presenti,...

Acotel - via libera da Assemblea a proposta Aumento di capitale in opzione : Teleborsa, - Via libera dall'Assemblea straordinaria di Acotel alla proposta di aumento del capitale sociale in opzione. L'Assemblea Straordinaria ha approvato la proposta di ricapitalizzazione per un ...

Aumento di capitale : KRENERGY rettifica il prezzo dei titoli : Teleborsa, - KRENERGY rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che è partito lunedì 25 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...

Aumento di capitale : KRENERGY rettifica il prezzo dei titoli : KRENERGY rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che è partito lunedì 25 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,74659091. ...