Audi Q8 | la prova de Il Fatto it – Il suv-coupé che non ti aspetti – FOTO

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : parterre de rois a Montecarlo. L’Italia ci prova con Bucci - GAudiano e Zorzi : Una parata di stelle si appresta a scendere in pista in occasione della nona tappa del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena nel Principato di Monaco con gran parte dei maggiori interpreti internazionali del salto ostacoli. L’Italia non è riuscita finora ad essere protagonista ad alti livelli nella competizione, ma schiererà tre pezzi da novanta per provare a conquistare un piazzamento di prestigio in uno dei circuiti di ...

Un’estate ci salverà è il nuovo singolo di Max Pezzali per mettere alla prova l’amore : Audio e testo : Il nuovo singolo di Max Pezzali è Un'estate ci salverà. Dopo i misteri iniziali, finalmente si sciolgono le riserve su quello che sarà il suo ritorno in radio con il titolo del brano che ha scelto per affrontare la bella stagione. Con il brano che arriva in radio il 15 giugno, Max Pezzali vuole offrirci una soluzione al grigiore dei mesi invernali ma anche una maniera per affrontare i fugaci amori estivi e metterli alla prova, per vedere se ...

Colpo di fulmine a La prova del cuoco/ Audio - la storia di Manuel : "mi sono innamorato della sua voce" : Colpo di fulmine a La prova del cuoco: Manuel racconta come ha conosciuto quella che da tre anni è la sua attuale compagna ai microfoni di Radio Deejay.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:23:00 GMT)

Le discussioni di Clayne Crawford e Damon Wayans sul set di Lethal Weapon : un Audio prova la violenza e gli scontri? : I fan stanno assistendo inermi a tutto quello che sta succedendo alla loro amata Lethal Weapon. Dopo l'annuncio di un rinnovo, sembra almeno per metà stagione, è arrivato quello del licenziamento di Clayne Crawford "reo" di essere violento e minaccioso sul set. Le polemiche non sono mancate sui social soprattutto dai suoi fan convinti che, in realtà, è il mancato legame tra lui e Damon Wayans sia stata la causa di tutto. Proprio in risposta a ...

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora alla prova dell'Audience : Ma come funziona il game show? In ogni puntata, sette concorrenti/scommettitori, provenienti da ogni parte del mondo, si cimentano in sfide divertenti, curiose, ai limiti del possibile. Sono ...