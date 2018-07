Audi Q8 | arriva il nuovo suv coupé | diverso per scelta

Foligno - nuovo gestore per Auditorium : arrivano grandi concerti : Il circuito della proposta culturale cittadina si arricchirà anche degli spettacoli, in scena allo Zut , teatrali con ReAct e musicali con RePlay, . Post correlati Foligno, celebrato il 70° della ...

Mancia da 50 euro per un caffè : a Sanremo è arrivato il principe sAudita coi suoi 3 yacht : L’approdo di Mohammad bin Fahd bin Abdul Aziz Al Saud è stato blindato da forze dell’ordine ed una ventina di addetti alla security della famiglia. Un corteo di dodici auto in città per un po’ di shopping e per una cena al ristorante.Continua a leggere

Sui tv Philips arriva l’Audio di Bowers e Wilkins : Dai prossimi mesi i tv a marchio Philips diventeranno sinonimo di audio di alta qualità: è il risultato dell’alleanza annunciata in queste ore che è stata stretta da TP Vision — che del brand olandese detiene i diritti di utilizzo in ambito tv — e il celebre produttore di impianti audio britannico Bowers & Wilkins. Nelle parole che fanno da cornice all’accordo, uscite dal Chief Marketing Officer di TP Vision, Martijn Smelt, ...

Sanremo 2019 - arriva il “si” di ClAudio Baglioni : E’ ufficiale: Claudio Baglioni sarà nuovamente il Direttore Artistico della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 Il Festival di Sanremo 2019 sarà ancora nel nome di Claudio Baglioni. Il cantautore romano alla fine ha ceduto al lunghissimo “corteggiamento” della Rai accettando così di ricoprire per il secondo anno consecutivo il ruolo di Direttore Artistico del 69esimo Festival di Sanremo. Claudio Baglioni bis a Sanremo ...

Inizia il viaggio con il nuovo album di Biondo - Déja Vu arriva con Roof Garden già in radio (Audio) : Il viaggio del nuovo album di Biondo è appena Iniziato. Reduce dall'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, il giovane artista è ora pronto a volare da solo con un disco che ha rilasciato il 1° giugno, con Roof Garden in radio come primo singolo estratto. Nei suoi obiettivi non c'era la musica, ma un futuro come cuoco. Biondo ha infatti conseguito il diploma all'Istituto Alberghiero, che per il momento non ha intenzione di sfruttare. Il ...

Caccia al tormentone con il nuovo singolo di Ghali - arriva Zingarello : Audio e testo : Il nuovo singolo di Ghali è Zingarello. Uno degli esponenti più amati della trap è quindi tornato in radio con un brano di nuovo conio, che non è contenuto nel suo ultimo disco di inediti. In questa occasione, l'artista italo-tunisino non si è avvalso della collaborazione di Charlie Charles ma ha scelto di affidarsi a Sick Luke, già annunciato come primo ospite del concerto al Palalottomatica di Roma del prossimo autunno. Per i tanti ...

Audi A6 - arriva la baby A8 : arriva una nuova generazione dell’Audi A6. Un’auto simile alle sorelle maggiori, dal design, alle innovazioni (tre le novità le ruote posteriori sterzanti!), ai motori, totalmente elettrificati. ...