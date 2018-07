Audi campione di Formula E | a New York si conclude una rimonta straordinaria

Formula E - Doppietta Audi a New York - ma Vergne è campione : Doppietta dell'Audi nell'ePrix 1 di Formula E, a New York City. Lucas Di Grassi ha vinto l'appuntamento del sabato sul circuito di Brooklyn, precedendo il compagno di squadra, Daniel Abt. Terza posizione per Sébastien Buemi con la Renault e.dams, che non è stato in grado di reggere il passo delle due Audi davanti a lui. Con il quinto posto di oggi, Jean-Eric Vergne conquista matematicamente il titolo 2017/2018 con un appuntamento danticipo.JEV, ...