“Attenta!” Il dramma sul belvedere | è successo sotto gli occhi dei passanti

(Di lunedì 16 luglio 2018) Una quarantottenne è precipitata dalnel centro storico di Campli, perdendo la vita. È accaduto intorno alle 12 di domenica 15 luglio. Una squadra dei vigili del fuoco di Teramo con tre automezzi operativi, di cui uno provvisto di gru di sollevamento, è intervenuta per effettuare il soccorso. Un vigile del fuoco, assicurato al cavo del braccio della gru ed impiegando delle tecniche S.A.F. (tecniche di soccorso di derivazione Speleo Alpino Fluviale), si è calato nel punto in cui era visibile, tra la vegetazione, il corpo di una donna, A.M. di 48 anni, di origini rumene ma residente a Campli ed attualmente domiciliata nella frazione di Sant’Onofrio. La donna è precipitata dalnel centro storico di Campli, nel tratto retrostante la stazione dei carabinieri, da un’altezza di circa 10 metri. L’operatore Saf dei vigili del fuoco, assicurato al cavo della gru, ...