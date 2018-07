Atalanta | Gomez spaventa il club nerazzurro | “qui è casa mia | ma vorrei giocare la

Atalanta - Gomez apre all'addio : 'Non posso dire che resterò al 100%' : Alejando 'Papu' Gomez , fantasista dell' Atalanta , ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport : 'È strano lavorare senza sapere le date ufficiali della nostra Europa League. Non solo per noi, ma anche per tutti coloro che si occupano della logistica. Noi siamo sereni, stiamo facendo un ...

Atalanta - Gomez : 'Mai battuto la Juve - con CR7 ancora più dura. Ma è un bene per la A'. Poi prepara il Mate : ... Gian Piero Gasperini: "E' arrivato un grande giocatore in Italia " ha detto ai microfoni di Sky Sport -, ci voleva. Dà nuovamente smalto a tutto il campionato, così torneremo al periodo in cui tutti ...

Atalanta - Gasperini : “Gomez è fondamentale” : “A quel signore che ha contestato Gomez rispondo che non ho mai visto il ‘Papu’ così determinato prima d’ora”. A bocce ferme, dopo il 6-1 in amichevole al Chiasso, Gian Piero Gasperini replica così allo spettatore che ha beccato il capitan dell’Atalanta, gridandogli “ricordati che giochi nell’Atalanta!” e “‘Papu’, vai a giocare alla Juve!”, dagli spalti di ...

Atalanta : Gasperini - Gomez è determinato : ANSA, - BERGAMO, 15 LUG - "A quel signore che ha contestato Gomez rispondo che non ho mai visto il 'Papu' così determinato prima d'ora". A bocce ferme, dopo il 6-1 in amichevole al Chiasso, Gian Piero ...

Serie A Atalanta - doppio Gomez nel test col Chiasso : termina 6-1 : CLUSONE - Nuova amichevole estiva per l' Atalanta . Dopo il 4-0 al Brusaporto, i nerazzurri si sono imposti oggi con il punteggio di 6-1 sul Chiasso . Prima rete del Chiasso poi l'Atalanta va a segno ...

DIRETTA / Atalanta Rapp. Val Seriana (risultato live 5-0) streaming video e tv : Gomez e Palomino! : DIRETTA Atalanta Rappresentativa Val Seriana info streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Atalanta - Gomez : “rimarrò a Bergamo” : “Non mi piace fare promesse di amore eterno, perché si sa com’è il calcio oggi: sempre in movimento, come i giocatori. Ma a Bergamo sto bene ed è qui che molto probabilmente mi fermerò a vivere quando avrò smesso”. Nel primo giorno pieno di ritiro in Valseriana, Alejandro Gomez conferma che con l’Atalanta il feeling è intatto: “Con la Lazio non c’è mai stato niente, sono voci che mi appiccicano addosso ...

Atalanta - Gomez : “rimarrò a Bergamo” : “Non mi piace fare promesse di amore eterno, perché si sa com’è il calcio oggi: sempre in movimento, come i giocatori. Ma a Bergamo sto bene ed è qui che molto probabilmente mi fermerò a vivere quando avrò smesso”. Nel primo giorno pieno di ritiro in Valseriana, Alejandro Gomez conferma che con l’Atalanta il feeling è intatto: “Con la Lazio non c’è mai stato niente, sono voci che mi appiccicano addosso ...

Calciomercato Atalanta - Percassi : “Gomez è incedibile” : “Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l’ultima volta: il Papu Gomez e’ incedibile”. Parola di Antonio Percassi, che intende cosi’ mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il capitano dell’Atalanta vicino alla Lazio. “Rimane anche Freuler, mentre per i movimenti in entrata guardiamo a profili adatti che non abbiano prezzi esorbitanti – precisa il presidente nerazzurro -. Mandragora ...

Atalanta : Percassi - Gomez è incedibile : BERGAMO, 28 GIU - "Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l'ultima volta: il Papu Gomez è incedibile". Parola di Antonio Percassi, che intende così mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il ...

Calciomercato Atalanta - Percassi avverte la Lazio : «Gomez incedibile» : BERGAMO - "Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l'ultima volta: il Papu Gomez è incedibile" . Parola di Antonio Percassi , che intende così mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il ...

Calciomercato Atalanta - Percassi : «Gomez? E' incedibile» : BERGAMO - "Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l'ultima volta: il Papu Gomez è incedibile" . Parola di Antonio Percassi , che intende così mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il ...

Atalanta : Percassi - Gomez è incedibile : ANSA, - BERGAMO, 28 GIU - "Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l'ultima volta: il Papu Gomez è incedibile". Parola di Antonio Percassi, che intende così mettere fine alle voci di mercato che ...