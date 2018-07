Astronomia | scoperti acidi organici scoperti attorno a una stella simile al Sole

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018)– Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Cécile Favre dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha individuateo per la prima volta, grazie alle osservazioni di ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), la presenza di acido formico, HCOOH, nel disco protoplanetario che circonda unaal, ovvero TW Hydrae, che si trova a 190 anni luce da noi. L’acido formico, il cui nome deriva dalla sua abbondante presenza nelle formiche terrestri, è l’acido più semplice esistente. “L’acido formico contiene un gruppo carbossilico (-COOH), che costituisce la base per la sintesi di carbossilici più complessi e amino, che possono essere considerati i ‘mattoni della la vita’ sulla Terra”, dice Cécile Favre, prima autrice dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato oggi sulla rivista The Astrophysical Journal ...