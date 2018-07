Astronomia | la sonda Juno scopre un nuovo vulcano su Io | luna di Giove

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Perfettamente in tema con questa torrida estate, laIo (la più interna fra quelle regolari del sistema gioviano) è davvero il corpo vulcanicamente più attivo dell’intero Sistema solare. Di recente, infatti, i dati raccolti dalladella Nasa hanno confermato l’esistenza di un altro hot spot(punto vulcanico caldo, in italiano) sulladi. Nello specifico, la scoperta è stata effettuata sfruttando la potenza di Jiram (Jovian InfraRed Auroral Mapper), uno degli otto strumenti montati su: finanziato dall’Agenzia spaziale italiana e realizzato da Leonardo-Finmeccanica, vede la responsabilità scientifica dell’Istituto nazionale di astrofisica. Lo strumento italiano è stato progettato per studiare principalmente la dinamica e la chimica proprio delle aurore gioviane, ma gli esperti lo hanno puntato verso il polo Sud del satellite naturale del quinto pianeta del ...