Assunzioni Ferrovie dello Stato | cercasi personale da inserire in diversi settori

Assunzioni Ferrovie dello Stato/ Offerte di lavoro : posizioni aperte con laurea in ingegneria industriale : Assunzioni Ferrovie dello Stato, nuovi posti di lavoro: si cercano macchinisti e anche altri posti ruoli. Le scadenze sono alla fine di questo mese, partono le candidature.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 01:00:00 GMT)

Assunzioni Ferrovie dello Stato : Recruiting Day il 27 giugno a Roma : Continuano le Assunzioni in Ferrovie dello Stato che, secondo l’ultimo Piano Industriale, dovra' portare all’inserimento di 31 mila nuovi addetti nelle diverse aziende del Gruppo FS nel periodo 2017-2026. Una mole di inserimenti [VIDEO]tale da richiedere l’adozione di iniziative di selezione diverse da quelle tradizionali della pubblicazione delle posizioni aperte sulla pagina dedicata del sito di Ferrovie dello Stato, ecco quindi il grande ...

Ferrovie dello Stato Italiane : nuove Assunzioni fino al 2026 : Grandi opportunità in arrivo dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., la più importante società operante nel settore ferroviario nel nostro Paese. Infatti, sta procedendo con la realizzazione del Piano Industriale 2017-2026, che prevede una radicale riorganizzazione aziendale con un notevole incremento del personale, stimato in circa 31 mila nuove assunzioni in 10 anni. Ferrovie dello Stato Italiane ha aperto una campagna di assunzioni ...

