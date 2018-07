Assassin' s Creed Odyssey in un imperdibile sconto sul pre-order

Jade Raymond è sorpresa dal successo decennale di Assassin's Creed. Inizialmente era prevista solamente una trilogia : Sono passati parecchi anni dal lancio del primo Assassin's Creed su piattaforme di vecchia generazione e, con il passare degli anni, la serie è diventata uno dei punti di riferimento per moltissimi giocatori.Dopo la pubblicazione del primo episodio, la saga ha visto l'arrivo di molti altri titoli, spin-off e anche film. Una serie, dunque, che è riuscita a diventare popolarissima.Come riporta Videogamer, a quanto pare tutto questo enorme successo ...

Assassin's Creed Odyssey presenterà grandi miglioramenti dal punto di vista della varietà delle missioni : Assassin's Creed Odyssey si presenta come uno dei giochi più audaci del franchise, portando ancora più avanti i cambiamenti introdotti da Origins lo scorso anno, soprattutto sotto l'aspetto RPG. Tra le novità del prossimo episodio, le scelte del giocatore sembrano essere la più grande, con le scelte di dialogo e la scelta del personaggio che interpreteremo.Tuttavia, ci sono alcuni altri "problemi" che molti fan di Assassin's Creed hanno ...

Assassin's Creed : i capitoli next gen potrebbero includere più periodi storici in un solo gioco : Con l'avvento della next gen i prossimi Assassin's Creed potrebbero ospitare più epoche in un solo titolo, questo si potrebbe estendere anche ad altre Ip come Watch Dogs o Far Cry, secondo l'Ubisoft EVP Lionel Raynaud.Come riporta VG247 secondo Raynaud questa tencologia sarà disponibile solo con l'arrivo delle nuove console:"Saremo in grado di avere più periodi storici nello stesso universo di Assassin's Creed e di usare l'Animus per viaggiare ...

Assassin’s Creed NextGen ci porterà in diverse epoche storiche : Mentre molti aspettano il lancio di Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft sta già lavorando al nuovo capitolo della serie che debutterà su console di nuova generazione e naturalmente PC tra qualche anno. Assassin’s Creed NextGen proporrà diverse epoche storiche? Lionel Raynaud, EVP presso Ubisoft ha rilasciato la seguente dichiarazione: Stiamo pensando di includere nell’Assassin’s Creed NextGen ...

Il futuro di Assassin’s Creed : diversi periodi storici nello stesso gioco next-gen : Un gioco della serie di Assassin's Creed che presenta più timeline storiche. Tutto questo è probabile con l'introduzione di console e tecnologie di nuova generazione, parliamo di PS5 e Xbox Scarlet, per ora solo nome in codice. Secondo Lionel Raynaud di Ubisoft, un gioco con un certo numero di diverse linee temporali storiche che il giocatore può attraversare sarebbe possibile. Tutto si sta sviluppando verso i servizi live e aggiornamenti dei ...

Ubisoft : Assassin's Creed Odyssey "è il gioco più bello della serie" e la versione PS4 Pro sarà magnifica : Dall'E3 2018 sono emerse varie informazioni e notizie sull'atteso Assassin's Creed Odyssey: il cambio di direzione della serie sempre più orientata verso il gioco di ruolo, le scelte di dialogo, i percorsi ramificati e altro. Ma ci sono state molte altre cose che hanno attirato l'attenzione e tra queste è stato proprio l'aspetto magnifico del gioco.Gamingbolt ha avuto la possibilità di parlare brevemente di Assassin's Creed Odyssey con il ...

Assassin’s Creed Odyssey interroga i giocatori : ecco cosa vorrebbero dal DLC : Sarà un Assassin's Creed Odyssey assolutamente interessante quello che si prospetta per l'autunno di quest'anno, con i ragazzi di Ubisoft che stanno lavorando alacremente per garantire lo standard qualitativo di sempre alla vasta community, unitamente a quel pizzico di progresso tecnologico che ha permesso alla serie di migliorarsi capitolo dopo capitolo. Un episodio che porterà gli utenti nell'antica Grecia e, stando a quanto riferito dagli ...

Ghost Recon Advaned Warfighter e Assassin's Creed Liberation disponibili su Xbox One : Buone notizie per tutti i possessori di Xbox One, si arricchisce infatti il vasto catalogo di giochi Xbox 360 retrocompatibili per la current gen Microsoft.Microsoft ha annunciato oggi che Ghost Recon: Advanced Warfighter e Assassin's Creed Liberation HD entrano nel programma di retrocompatibilità e quindi disponibili per Xbox One. Ghost Recon: Advanced Warfighter è stato uno dei capitoli più apprezzati dai fan dei fantasmi ed uno dei titoli di ...

In Assassin's Creed Odyssey "non saremo guidati dal credo degli Assassini" : Il fatto che Assassin's Creed Odyssey sia il primo gioco della serie, cronologicamente parlando (ambientato 400 anni prima di Origins), ha sollevato molte domande. Dopotutto, Origins era il gioco che descriveva come si formava la confraternita degli Assassini e come era nato il credo che seguivanoGamingBolt ha avuto l'opportunità di parlare con il director del gioco, Scott Phillips, all'E3, chiedendo delucidazioni sulla storia di Odyssey e il ...

In Assassin’s Creed Odyssey ognuno metterà in pratica il proprio credo : Cresce l’attesa per Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della fortunata serie targata Ubisoft che si appresta a fare la propria comparsa sul mercato videoludico agli albori del prossimo autunno. Un episodio che porterà gli utenti a calpestare il suolo dell’antica Grecia in un’epoca storica che, tirando le somme, c’entra poco o nulla con la fratellanza degli assassini. Quattrocento gli anni che lo separano da Assassin’s Creed Origins, ...

Assassin’s Creed Odyssey si distacca dalla serie tradizionale : Dopo l’annuncio ufficiale di Assassin’s Creed Odyssey, sono molti coloro che si sono chiesti come sia possibile produrre giochi della serie ambientati cronologicamente parlando prima di Origins, considerando che quest’ultimo titolo narra proprio la storia della nascita della confraternita degli assassini. Assassin’s Creed Odyssey: 400 anni prima di Origins! Il game director di Assassin’s Creed Odyssey ha ...

Assassin's Creed Odyssey ambientato 400 anni prima di Origins - storie non collegate : "Il mondo ti invierà contro mercenari in modo che tu senta che quelle scelte hanno un impatto. E anche le tue scelte nella storia avranno un grande impatto". Il game director ha aggiunto che ci ...

"Skull & Bones sarà diverso da Assassin's Creed 4" : Skull & Bones riprende la meccanica delle battaglie navali di Assassin's Creed, questo è evidente, ma il Game Director del gioco ci tiene a sottolineare come sarà diverso dal quarto capitolo della saga dell'assassino.I due giochi saranno diversi, lo confermano le parole di Bill Money nonché Game Director di S&B, riporta VG247:"Black Flag è stato naturalmente il punto d'inizio. Il nostro studio ha sviluppato gli scontri navali del gioco, ...

Assassin’s Creed Odyssey concede poco spazio a Cassandra? Ubisoft risponde : Cresce a dismisura l'attesa per Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della saga Ubisoft pronto a invadere il mercato durante il prossimo autunno. L'anno sabbatico di cui la serie ha beneficiato di recente ha indubbiamente aiutato il franchise, che con Assassin's Creed Origins è riuscito a dare una svolta alla propria carriera dopo diversi capitoli che non hanno brillato sotto il profilo delle novità implementate. Una della ...