Ascolti tv | oltre 11 | 6 milioni di telespettatori per Francia – Croazia

Tv : Ascolti - Croazia-Inghilterra sbanca l’auditel con oltre 10 - 7 mln : ascolti da Nazionale per la semifinale della Coppa del Mondo di Calcio tra Croazia-Inghilterra che ha promosso i croati in finale. Su Canale 5 la partita è stata seguita da ben 10.785.000 spettatori con il 47.2% di share sbaragliando ogni tipo di concorrenza nella prima serata televisiva. Al secondo posto, su Rai3 l’ultimo appuntamento della stagione con ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 1.596 .000 spettatori con ...

Ascolti TV | Martedì 10 luglio 2018. Francia-Belgio oltre i 10 mln (46.5%) : Francia-Belgio Su Rai1 Scusate se esisto! ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 Francia-Belgio ha raccolto davanti al video 10.207.000 spettatori pari al 46.5% di share e Balalaika 2.669.000 (16.3%). Su Rai2 NCIS ha interessato 777.000 spettatori pari al 3.3% di share e Rosewood ne ha interessati 805.000 (4.2%). Su Italia 1 Step Up 4 Revolution ha catturato l’attenzione di 853.000 spettatori (4.1%). Su ...

Temptation Island - Ascolti record per la prima puntata : share oltre il 20% : Lunedì 9 luglio è andata in onda la prima puntata del reality show Temptation Island 2018 su Canale 5. La trasmissione ha subito fatto registrare un primato di ascolti perchè ha segnato il 21,24% in termini di share ed è stata seguita da 3.751.000 telespettatori. Il programma della rete ammiraglia di Mediaset ha dovuto vedersela con la concorrenza di 'Tutto può succedere 3', fiction di Rai 1 giunta alla quarta puntata che quindi poteva vantare ...

Ascolti tv Temptation Island 2018 fa boom e vola oltre il 21% di share : Ascolti tv prima puntata Temptation Island 2018: boom per il programma di Filippo Bisciglia Passano gli anni ma Temptation Island non stanca mai! E la prova arriva dagli Ascolti tv: la prima puntata dell’edizione 2018 è stata vista da circa tre milioni settecento mila persone, con picchi di quattro milioni. Il programma di Filippo Bisciglia […] L'articolo Ascolti tv Temptation Island 2018 fa boom e vola oltre il 21% di share proviene ...

Ascolti tv - torna Superquark e vince con oltre 3 milioni di telespettatori : È la nuova edizione di Superquark, a cura di Piero Angela, trasmessa su Rai1 a vincere la gara agli Ascolti del prime time: 3 milioni 53mila telespettatori e uno share del 16.02%. La serata è proseguita con il nuovo programma sempre di Angela Superquark musica che ha ottenuto 873mila telespettatori e l’11.3%. Ascolti tv prime time Su Rai3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? ha segnato 2 milioni 54mila telespettatori ...

Ascolti tv - oltre 8.6 milioni di telespettatori per Colombia – Inghilterra : I Mondiali di Russia 2018 fanno ancora centro. La partita Colombia-Inghilterra su Canale 5 ha stravinto la gara degli Ascolti nel prime time del 3 luglio con 8.660.000 telespettatori (share 39.24%). E, a seguire, bene ‘Balalaika – Verso la finale’, leader assoluto della seconda serata con 2.064.000 telespettatori (share 18.71%). Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction spagnola ‘Velvet Collection Barcellona’ ha ...

Ascolti tv - oltre 7.6 milioni di telespettatori per Croazia – Danimarca : Sono sempre i Mondiali a vincere in prime time: su Canale5 il match Croazia-Danimarca ha registrato 7 milioni 621mila telespettatori e il 38.7% di share. A seguire l’appuntamento con Balalaika verso la finale è stato visto da 2 milioni 94mila telespettatori (19.04% di share). Ascolti tv prime time Su Rai1 la replica della fiction I Bastardi di Pizzofalcone ha avuto una media di 1 milione 585mila telespettatori con l’8.6% di share. Su ...

Ascolti tv - oltre 5.5 milioni di telespettatori per Inghilterra – Belgio : Mondiali di Russia sempre in testa nella classifica degli Ascolti della prima serata. Il 28 giugno è toccato alla partita Inghilterra-Belgio, trasmessa da Italia 1, conquistare il prime time con 5.563.000 telespettatori e il 26,6% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la replica di ‘Don Matteo’ ha ottenuto 2.774.000 telespettatori e il 15,4%, mentre Canale 5 con ‘Beautiful Creatures – La sedicesima luna‘ ha ...

Ascolti tv - oltre 6.4 milioni di telespettatori per Serbia – Brasile : Serbia-Brasile, incontro dei Mondiali trasmesso da Italia1 a partire dalle 20, vince il prime time del 27 giugno con 6 milioni 468mila telespettatori e il 28.89% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 il film Stai Lontana da me è stato visto da 2 milioni 675mila telespettatori con il 12.3% di share, mentre su Canale 5 l’appuntamento con la fiction Sacrificio d’Amore si è fermato a 1 milione 539mila spettatori con il 7.78% di ...

Ascolti tv - oltre 7.3 milioni di telespettatori per Nigeria – Argentina : Nigeria-Argentina, match dei Mondiali trasmesso su Italia1, vola a 7 milioni 383mila telespettatori (32.71%) vincendo la prima serata. A seguire Tiki Taka Russia ha registrato 2 milioni 633mila telespettatori (14.61%). Ascolti tv prime time In prima serata su Rai1 l’appuntamento con i Wind Music Award Summer ha ottenuto 2 milioni e 464mila spettatori (13.5%). Ancora un record di Ascolti su Rai3 per #cartabianca: il programma condotto da ...

Ascolti tv - oltre 7.2 milioni di telespettatori per Argentina – Croazia : La partita dei Mondiali di calcio Argentina-Croazia trasmessa da Canale5 vince il prime time del 21 giugno con 7.288.000 telespettatori pari al 34% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo – dalle 21.44 alle 23.51 – ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 spettatori con il 5.43% di share. Su Rai3 il film Carol ...

Ascolti tv - per Argentina-Croazia oltre 7 milioni di telespettatori : Il big match tra le due formazioni - che ha segnato la disfatta dell'albiceleste - ha vinto la prima serata grazie agli ottimi Ascolti su Canale 5. L'articolo Ascolti tv, per Argentina-Croazia oltre 7 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti - oltre 7 mln per Argentina-Croazia su canale 5 : Ancora un successo per i mondiali di calcio sul piccolo schermo. La partita trasmessa da canale 5 Argentina-Croazia è stata infatti seguita da 7.288.000 telespettatori pari al 34,03% di share. Secondo gradino del podio per ‘Don Matteo’, trasmesso in replica da Rai1, che ha ottenuto 2.955.000 telespettatori pari al 13,85% di share. Su Italia1 ’17 Again – Ritorno al Liceo’ ha ottenuto 1.115.000 telespettatori pari al ...

Ascolti - oltre 5 - 3 mln per Russia-Egitto su Italia 1 : Mondiali di calcio senza rivali alla prova dell’Auditel, nonostante l’assenza degli Azzurri. Ieri la partita Russia-Egitto, trasmessa da Italia 1, ha ottenuto 5.316.000 telespettatori, con il 24.3% di share, stravincendo gli Ascolti del prime time. Al secondo posto, su Rai1, lo show ‘Con Il Cuore – Nel Nome di Francesco’, condotto da Carlo Conti e visto da 3.017.000 telespettatori con il 14.8% di share. Terzo ...