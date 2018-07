Ascolti tv domenica 15 luglio 2018 | Francia - Croazia al 67% di share

blogo

(Di lunedì 16 luglio 2018) Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone ha registrato 1.906.000 telespettatori,12,22%. Su Rai 2 Il film Chiamatemi Helen ha registrato 1.225.000 telespettatori,7,19%. Su Rai 3 Il film Una notte con la Regina ha registrato 899.000 telespettatori,5,46%. Su Canale 5 Balalaika La Finale ha registrato un netto di 1.808.000 telespettatori,10,61%. Su Italia 1 Il film The Boss, in prima tv, ha registrato un netto di 866.000 telespettatori,5,27%. Su Rete 4 Il film Sleepers ha registrato un netto di 812.000 telespettatori,5,66%. Su La7 Atlantide ha registrato un netto di 415.000 telespettatori,2,59%. Su Tv8 MotoGP Germaniaè stata visto da .000 telespettatori,%. Su Nove Camionisti in trattoria ha registrato .000 telespettatori,% e .000, %. Access Prime Time Su Rai 1 Techetechetè ha registrato ...