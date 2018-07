: Arrestati 4 'Pussy Riot' ai Mondiali - TelevideoRai101 : Arrestati 4 'Pussy Riot' ai Mondiali -

Condannati a 15 giorni di carcere quattro membri del gruppo '' per l'invasione di campo alla finale deiFrancia-Croazia.E 3 anni fuori dagli stadi.Così un tribunale di Mosca. Tre donne e un uomo (fondatore del sito MediaZona che informa sui processi contro i difensori dei diritti umani) erano entrati in campo travestiti da poliziotti per chiedere la liberazione di tutti i prigionieri politici, la fine degli arresti nelle manifestazioni pacifiche e l'autorizzazione della concorrenza politica nel Paese.(Di lunedì 16 luglio 2018)